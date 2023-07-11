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Регион
Опубликовано 11 июля 2023, 14:39
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Жена обвинила депутата Госдумы Булавинова в избиении

SHOT: Депутат Госдумы Вадим Булавинов избил бывшую жену и сломал ей нос

Пострадавшая от рук депутата Вадима Булавинова. Обложка © SHOT

Пострадавшая от рук депутата Вадима Булавинова. Обложка © SHOT

Бывший мэр Нижнего Новгорода и депутат Госдумы Вадим Булавинов сломал нос бывшей жене. В этом его обвинила сама экс-супруга, о произошедшем она рассказала телеграм-каналу SHOT и предоставила справку о снятых после нападения побоях.

Справка пострадавшей. Фото © SHOT

Справка пострадавшей. Фото © SHOT

Парламентарий развёлся с 42-летней Надеждой Т. три года назад, но некоторые её вещи до сих пор хранились в его доме. 3 июля женщина приехала, чтобы их забрать. По её словам, Булавинов в этот момент спал пьяный, а когда проснулся, то сразу набросился на неё и жестоко избил.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму. Женщина уже написала заявления в полицию и СК.

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Ранее Лайф писал, что мать жестоко избила троих детей прямо на приёме у педиатра в московской поликлинике. Обескураженные врачи тут же осмотрели малышей и нашли у них множество старых травм. Сейчас в ситуации разбирается полиция.

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Иван Косицын
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