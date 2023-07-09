Пьяный подросток жёстко избил и пытался сжечь заживо 16-летнюю подругу в Прикамье

В Пермском крае пьяный подросток поджёг 16-летнюю знакомую. Несмотря на сильнейшие повреждения и ожоги 90% поверхности тела, она смогла выжить, сообщает SHOT.

Жуткая история произошла в посёлке Октябрьский, по улицам которого подростки решили прогуляться, не забыв взять с собой увеселительные напитки. В какой-то момент спиртное ударило в голову парня. Он решил избить подругу, однако на этом злоключения не закончились. После неравного боя подросток облил девочку жидкостью для розжига и кинул в неё спичку.

В итоге пострадавшую доставили в больницу с сильнейшими повреждениями тела. Нападавшего уже задержали. Теперь ему придётся объясниться и понести серьёзное наказание за свой поступок. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.