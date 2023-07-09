Пьяный подросток жёстко избил и пытался сжечь заживо 16-летнюю подругу в Прикамье
SHOT: В Пермском крае пьяный подросток поджёг 16-летнюю знакомую
В Пермском крае пьяный подросток поджёг 16-летнюю знакомую. Несмотря на сильнейшие повреждения и ожоги 90% поверхности тела, она смогла выжить, сообщает SHOT.
Жуткая история произошла в посёлке Октябрьский, по улицам которого подростки решили прогуляться, не забыв взять с собой увеселительные напитки. В какой-то момент спиртное ударило в голову парня. Он решил избить подругу, однако на этом злоключения не закончились. После неравного боя подросток облил девочку жидкостью для розжига и кинул в неё спичку.
В итоге пострадавшую доставили в больницу с сильнейшими повреждениями тела. Нападавшего уже задержали. Теперь ему придётся объясниться и понести серьёзное наказание за свой поступок. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее Лайф рассказывал похожую историю, которая произошла между двумя взрослыми приятелями. Во время пьянки между мужчинами возник спор, который никак не удавалось разрешить. Тогда, недолго думая, один из оппонентов вооружился недопитой бутылкой водки и облил из неё товарища, после чего поджёг.
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