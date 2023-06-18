В Москве мужчина во время спора облил друга водкой и поджёг

В Москве молодой человек во время спора облил друга водкой и поджёг. Пострадавший оказался в больнице с ожогами более половины поверхности тела.

Инцидент произошёл на Большой Академической улице. У приятелей возник спор, во время которого один из них взял бутылку водки, облил оппонента и поджёг зажигалкой. Когда тот загорелся, поджигатель сам начал его тушить, пишет SHOT.

В результате случившегося у пострадавшего диагностировали ожоги 55% тела: пострадали голова, лицо, шея, туловище, руки и бёдра. Сейчас он находится в отделении реанимации больницы имени Иноземцева.