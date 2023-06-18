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18 июня, 15:04

В Москве мужчина во время спора облил друга водкой и поджёг

<p>Молодой человек, которого друг в Москве облил водкой и поджёг. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Молодой человек, которого друг в Москве облил водкой и поджёг. Фото © Telegram / SHOT

В Москве молодой человек во время спора облил друга водкой и поджёг. Пострадавший оказался в больнице с ожогами более половины поверхности тела.

Инцидент произошёл на Большой Академической улице. У приятелей возник спор, во время которого один из них взял бутылку водки, облил оппонента и поджёг зажигалкой. Когда тот загорелся, поджигатель сам начал его тушить, пишет SHOT.

В результате случившегося у пострадавшего диагностировали ожоги 55% тела: пострадали голова, лицо, шея, туловище, руки и бёдра. Сейчас он находится в отделении реанимации больницы имени Иноземцева.

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Ранее Лайф писал о том, что в Москве мужчина решил отомстить матери за то, что она не пустила его временно пожить у неё. Он поджёг её квартиру и скрылся.

Илья Суриков
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