В Новой Москве огнетушитель взорвался и чуть не убил рабочего

В Новой Москве в строительном вагончике взорвался огнетушитель и едва не лишил жизни 19-летнего рабочего. Инцидент произошёл на улице Яковлевской.

У пострадавшего диагностировали перелом челюсти и открытую рану на лице. По данным Mash, для его госпитализации вызывали вертолёт.