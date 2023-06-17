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17 июня, 14:37

В Новой Москве огнетушитель взорвался и чуть не убил рабочего

В Новой Москве рабочий получил серьёзные травмы при взрыве огнетушителя

В Новой Москве в строительном вагончике взорвался огнетушитель и едва не лишил жизни 19-летнего рабочего. Инцидент произошёл на улице Яковлевской.

У пострадавшего диагностировали перелом челюсти и открытую рану на лице. По данным Mash, для его госпитализации вызывали вертолёт.

Три человека заживо сгорели в легковушке, упавшей в обрыв в Кабардино-Балкарии

Три человека заживо сгорели в легковушке, упавшей в обрыв в Кабардино-Балкарии

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве мужчина поджёг квартиру своей матери, поскольку та не пустила его пожить на некоторое время.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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