В Новой Москве огнетушитель взорвался и чуть не убил рабочего
В Новой Москве рабочий получил серьёзные травмы при взрыве огнетушителя
В Новой Москве в строительном вагончике взорвался огнетушитель и едва не лишил жизни 19-летнего рабочего. Инцидент произошёл на улице Яковлевской.
У пострадавшего диагностировали перелом челюсти и открытую рану на лице. По данным Mash, для его госпитализации вызывали вертолёт.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве мужчина поджёг квартиру своей матери, поскольку та не пустила его пожить на некоторое время.
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