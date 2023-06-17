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17 июня, 08:25

В Москве мужчина поджёг квартиру матери, которая не пустила его пожить

В Москве мужчина поджёг квартиру своей матери, поскольку та не пустила его пожить на несколько дней. Инцидент произошёл в районе Северное Чертаново, сообщает SHOT.

В Северном Чертаново в Москве мужчина поджёг квартиру своей матери. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, 39-летний мужчина с женой приехал из другого региона и попросил у матери временно приютить их, но она отказала. В ответ на это мужчина решил отомстить и поджёг дверь квартиры, о чём сам сообщил матери в телефонном разговоре. Возгорание заметили соседи и быстро вызвали экстренные службы. Огонь успел распространиться только на семь квадратных метров.

В момент происшествия женщины не было дома, пострадавших нет. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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Telegram / SHOT

Илья Суриков
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