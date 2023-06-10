Россиянка чуть не сгорела заживо, пытаясь из ревности сжечь машину мужа

Во Владивостоке женщина из ревности подожгла машину мужа, но сама получила ожоги и была госпитализирована. Об этом рассказали в городском УМВД.

Во Владивостоке женщина сожгла автомобиль мужа. Видео © t.me / Восток-медиа

Злоумышленница предварительно облила автомобиль бензином, после чего чиркнула спичкой. Пламя стремительно охватило всю машину. На кадрах видно, что остался один каркас, салон полностью выгорел, а местные жители едва успели отогнать рядом припаркованные автомобили.

Нарушительница объяснила свой поступок ревностью. С ожогами её доставили в больницу, о состоянии не сообщается. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.