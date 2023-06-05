В Индии молодожёны умерли на следующий день после свадьбы
IT: В Индии молодожёны умерли от сердечного приступа сразу после свадьбы
В индийском штате Уттар-Прадеш молодожёны были найдены мёртвыми на следующий день после свадьбы. Об этом пишет India Today.
Трагедия произошла в деревне на севере штата, в районе Бахрайч. После торжества молодые пошли к себе в комнату, и больше живыми их не видели. Мужу было 22 года, жене 20.
Их смерть стала выглядеть ещё более загадочной после заключения судмедэкспертов: у обоих случился сердечный приступ. Что могло послужить причиной, не указывается.
А ранее Лайф писал, в какие свадебные приметы верят россияне. Более 40% опрошенных "не хотят маяться" и предпочитают не назначать свадьбу на май.
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