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5 июня, 03:57
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В Индии молодожёны умерли на следующий день после свадьбы

IT: В Индии молодожёны умерли от сердечного приступа сразу после свадьбы

В индийском штате Уттар-Прадеш молодожёны были найдены мёртвыми на следующий день после свадьбы. Об этом пишет India Today.

Трагедия произошла в деревне на севере штата, в районе Бахрайч. После торжества молодые пошли к себе в комнату, и больше живыми их не видели. Мужу было 22 года, жене 20.

Их смерть стала выглядеть ещё более загадочной после заключения судмедэкспертов: у обоих случился сердечный приступ. Что могло послужить причиной, не указывается.

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Freepik

Лариса Сафронова
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