В Индии молодожёны умерли на следующий день после свадьбы

В индийском штате Уттар-Прадеш молодожёны были найдены мёртвыми на следующий день после свадьбы. Об этом пишет India Today.

Трагедия произошла в деревне на севере штата, в районе Бахрайч. После торжества молодые пошли к себе в комнату, и больше живыми их не видели. Мужу было 22 года, жене 20.

Их смерть стала выглядеть ещё более загадочной после заключения судмедэкспертов: у обоих случился сердечный приступ. Что могло послужить причиной, не указывается.