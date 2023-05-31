Опрос показал, в какие свадебные приметы верят россияне

Многие россияне по-прежнему не справляют свадьбу в мае, поскольку не хотят "маяться". Так ответил 41% участников опроса, который провёл аналитический центр ювелирного бренда Sokolov совместно с агентством A2:Research. Специалисты выявили популярные в РФ свадебные приметы.

34% опрошенных считают, что до торжества жених не должен видеть платье невесты, а 27% убеждены, что играть свадьбу в високосный год нельзя. Результаты опроса исследования приводит газета "Известия".

Ещё 13% респондентов считают плохой приметой, если обручальные кольца берут в руки или примеряют другие люди. Столько же придерживаются мнения, что "чем длиннее свадебное платье, тем крепче семейная жизнь".

Многие россияне поддерживают такие свадебные традиции, как зажжение семейного очага (34%), девичник и мальчишник (32%), свадебный танец молодожёнов (26%), каравай (26%), выкуп невесты (25%), сборы молодожёнов в разных комнатах в день торжества (24%), а также бросание букета (22%).

За бросание подвязки выступили 7% участников опроса, а за выездную церемонию — 7,4%. Категорически не верят в приметы 37% респондентов. В исследовании приняли участие 1703 человека из разных городов РФ.