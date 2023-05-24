Эксперты подсчитали траты на сборы невесты и жениха в нынешнем свадебном сезоне

Спрос на свадебные услуги в России этой весной превысил показатели аналогичного периода прошлого года в 2,5 раза. Это выяснили аналитики "Авито", которые подсчитали, во сколько сегодня обойдутся сборы жениха и невесты. С этими данными ознакомился Лайф.

По данным экспертов, в этом году особой популярностью пользуются услуги свадебных стилистов: спрос на них увеличился за год на 88%. Собрать полный образ невесты, включающий в себя причёску и макияж, специалисты в среднем готовы за восемь тысяч рублей. Окончательная стоимость услуг будет зависеть от сложности работы, длины и густоты волос, необходимости проведения "репетиции" макияжа и выезда на место сбора.

Средняя цена бюджетного наряда невесты на "Авито" сегодня составляет 9300 рублей. Добавить к платью пару свадебных туфель можно за 1860 рублей, диадемы и прочие украшения — за 970 рублей. Свадебный букет обойдётся примерно в 1450 рублей.

Для жениха сборы будут менее затратными. Костюм-двойку на платформе можно приобрести за 5550 рублей, рубашку — за 1770. Ещё чуть более трёх тысяч потребуется на покупку туфель.

Стоимость обручальных колец в этом году в среднем составляет порядка 30 тысяч рублей за пару. Их, кстати, в этом сезоне чаще стали выбирать онлайн. Интерес к подобным объявлениям на "Авито" вырос на 15%.