Россияне ответили на вопрос, какую свадьбу считают идеальной

Более половины россиян (51%) считают лучшим вариантом скромную свадьбу, на которой присутствуют лишь родители молодых и самые близкие друзья. Таковы результаты опроса, проведённого сайтом kp.ru. При этом 27% респондентов полагают, что брачный обряд вообще не нужен. По их мнению, стоит просто расписаться и потратить средства на свадебное путешествие.

"Умные люди и раньше так делали. Распишутся — и едут в свадебное путешествие. Больше воспоминаний будет, чем смотреть целый день на пьяных людей", — отметил один из участников исследования.

Десятая часть опрошенных — за традиционное бракосочетание с выкупом, тамадой и конкурсами. 4% — за проведение пышной свадьбы. Они заявили, что обязательно должно быть много гостей и подарков. 5% — за романтичные выездные церемонии, а 3% — не видят смысла в свадьбе как таковой.