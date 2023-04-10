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10 апреля, 04:10

Лайф узнал, как бизнесмены и рестораторы зарабатывают в Москве на бракосочетаниях

Московские бизнесмены и рестораторы осваивают на свадьбах до 30 млн рублей в год

Многие рестораторы и владельцы коммерческой недвижимости осваивают бюджет московского Управления ЗАГС, сдавая в аренду помещения под бракосочетания. Лайф выяснил, кто и сколько на этом зарабатывает.

В 2023 году столичное Управление ЗАГС заключило 17 госконтрактов на аренду помещений для проведения церемоний бракосочетания на сумму 82,3 миллиона рублей. Среди них прогулочный теплоход "Роза" фирмы "Флотилия", Музей-усадьба Муравьёвых-Апостолов, а также Музей военной истории Российского военно-исторического общества.

Владельцы ресторанов и других нестандартных площадок имеют стабильный источник прибыли при организации свадебных торжеств. За год победители тендеров осваивают до 30 миллионов бюджетных рублей.

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Среди них выделяется фирма "Лес", владеющая рестораном на 84-м этаже башни "Око" в бизнес-центре "Москва-Сити". В этом году с нею заключён контракт на более чем 9,7 миллиона рублей. Официально компанией владеет 26-летняя Дианна Лема Бонэ, но интеллектуальные права на бренд ресторана принадлежат известному ресторатору Алексею Васильчуку. Бракосочетания проходят и на 89-м этаже соседней башни "Федерация". Апартаменты площадью 70 квадратных метров сдаёт 28-летний индивидуальный предприниматель из Истры Руслан Гнатовский.

В субаренду столичному Управлению ЗАГС сдаются банкетные залы "The Great Hall Якиманка", которыми владеет фирма "Ивент холл". С 2021 года она заработала более 22,5 миллиона рублей.

Традиционными свадебные церемонии стали и на футбольном стадионе "Спартака". Однако суммы заключаемых контрактов уменьшились с 3,6 миллиона рублей в 2019-м до 1,9 миллиона в 2023-м. Также свадьбы играются на территории ВДНХ, в частности в "Москвариуме", городских библиотеках и домах-музеях.

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Подробнее читайте в материале Лайфа. Из него вы узнаете, сколько на торжествах зарабатывает Музей-усадьба Муравьёвых-Апостолов, какие ещё места используются для подобных мероприятий, а также имя лидера свадебного госзаказа.

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thegreathallyakimanka.com

Евгений Кузнецов
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