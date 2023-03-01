Московские молодожёны впервые сыграли свадьбу в поезде на открывшейся БКЛ

На открывшейся сегодня Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена прошла церемония бракосочетания. Впервые в истории молодожёны сыграли свадьбу в движущемся поезде, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что в вагоне звучал марш Мендельсона, а гостями свадьбы стали не только близкие пары, но и обычные пассажиры. Московский транспорт уже третий год подряд принимает участие в проекте мэра Москвы Сергея Собянина "Новые адреса счастья".

"Сегодня прошла свадебная церемония на БКЛ. Впервые в истории московского метро пара поженилась прямо в движущемся поезде, а гостями стали пассажиры новой линии метрополитена. Поздравляем супружескую пару, желаем счастья и благополучия", — отметил Ликсутов.