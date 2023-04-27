Брак по расчёту: 6 неожиданных плюсов женитьбы и замужества на деньгах
Брак по расчёту — союз, основанный не на любви, а на практических соображениях. Многие считают такой выбор чем-то неправильным, но есть и другая сторона медали. Как раз о плюсах таких свадеб и расскажем.
Рассмотрим шесть неожиданных плюсов для женщины, которые могут появиться при вступлении в брак по расчёту. И, поверьте, для многих эти пункты будут решающими.
1. Финансовая стабильность
В чём положительные стороны брака по расчёту. Фото © Shutterstock
Один из главных плюсов брака по расчёту — это финансовая стабильность. Женщина может быть уверена, что будущий муж обеспечит её материально, что позволит дамочке чувствовать себя уверенно и безопасно. Кроме того, женщина может использовать свободное время для занятий своими увлечениями, не беспокоясь о том, как заработать на жизнь.
2. Карьерный рост
Брак по расчёту может стать толчком для карьерного роста женщины. Муж способен помочь ей найти работу в нужной сфере, обеспечить доступом к нужным контактам и ресурсам. Кроме того, супруг обязательно поддержит возлюбленную в её карьерных начинаниях, чем тоже поможет достичь ей успеха.
3. Социальный статус
Что лучше — брак по расчёту или любви? Фото © Shutterstock
Муж в таком браке, скорее всего, окажется влиятельным человеком, обладающим связями в различных сферах жизни. Благодаря этому женщина может получить доступ к кругу людей, с которыми было бы сложно познакомиться в обычных условиях, и расширить свой круг общения.
4. Материальный комфорт
Кроме того, такой брак по расчёту обеспечит женщине всё то, о чём та мечтала. Муж сможет позволить себе купить ей дорогую одежду, украшения, автомобиль и прочие блага. Кроме того, счастливица окажется в просторной квартире или даже доме, а в них наслаждаться жизнью ещё легче.
5. Семейное благополучие
В чём плюсы брака по расчёту. Фото © Shutterstock
Брак по расчёту способен обеспечить женщине семейное благополучие. Муж может быть ответственным и заботливым отцом, что гарантирует детям и жене хорошее будущее. Кроме того, дамочка может быть уверена в том, что супруг будет её поддерживать и помогать в трудных ситуациях, что позволит им обоим создать крепкую и счастливую семью.
6. Личностный рост
А ещё в таких условиях женщине открываются новые горизонты для личностного роста. Она может узнать много нового о себе, о своих возможностях и желаниях. Ну а как хорошо, когда ресурсы для изучения всех хобби и увлечений в мире почти не ограничены. Так что, быть может, вступать в такой брак — дело не самое приятное, но в процессе у девушки будут все инструменты, как стать лучшей версией себя… Правда, главное — уметь ими пользоваться.
В браках по расчёту есть десятки плюсов для женщины, которые, конечно, часто разбиваются об "ну не люблю, и всё тут!". Прежде чем вступать в такой брак, необходимо взвесить все за и против и принять решение, основываясь на своих собственных убеждениях и ценностях.
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