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27 апреля, 14:30

Брак по расчёту: 6 неожиданных плюсов женитьбы и замужества на деньгах

Брак по расчёту — союз, основанный не на любви, а на практических соображениях. Многие считают такой выбор чем-то неправильным, но есть и другая сторона медали. Как раз о плюсах таких свадеб и расскажем.

Рассмотрим шесть неожиданных плюсов для женщины, которые могут появиться при вступлении в брак по расчёту. И, поверьте, для многих эти пункты будут решающими.

1. Финансовая стабильность

В чём положительные стороны брака по расчёту. Фото © Shutterstock

В чём положительные стороны брака по расчёту. Фото © Shutterstock

Один из главных плюсов брака по расчёту — это финансовая стабильность. Женщина может быть уверена, что будущий муж обеспечит её материально, что позволит дамочке чувствовать себя уверенно и безопасно. Кроме того, женщина может использовать свободное время для занятий своими увлечениями, не беспокоясь о том, как заработать на жизнь.

2. Карьерный рост

Брак по расчёту может стать толчком для карьерного роста женщины. Муж способен помочь ей найти работу в нужной сфере, обеспечить доступом к нужным контактам и ресурсам. Кроме того, супруг обязательно поддержит возлюбленную в её карьерных начинаниях, чем тоже поможет достичь ей успеха.

3. Социальный статус

Что лучше — брак по расчёту или любви? Фото © Shutterstock

Что лучше — брак по расчёту или любви? Фото © Shutterstock

Муж в таком браке, скорее всего, окажется влиятельным человеком, обладающим связями в различных сферах жизни. Благодаря этому женщина может получить доступ к кругу людей, с которыми было бы сложно познакомиться в обычных условиях, и расширить свой круг общения.

4. Материальный комфорт

Кроме того, такой брак по расчёту обеспечит женщине всё то, о чём та мечтала. Муж сможет позволить себе купить ей дорогую одежду, украшения, автомобиль и прочие блага. Кроме того, счастливица окажется в просторной квартире или даже доме, а в них наслаждаться жизнью ещё легче.

5. Семейное благополучие

В чём плюсы брака по расчёту. Фото © Shutterstock

В чём плюсы брака по расчёту. Фото © Shutterstock

Брак по расчёту способен обеспечить женщине семейное благополучие. Муж может быть ответственным и заботливым отцом, что гарантирует детям и жене хорошее будущее. Кроме того, дамочка может быть уверена в том, что супруг будет её поддерживать и помогать в трудных ситуациях, что позволит им обоим создать крепкую и счастливую семью.

6. Личностный рост

А ещё в таких условиях женщине открываются новые горизонты для личностного роста. Она может узнать много нового о себе, о своих возможностях и желаниях. Ну а как хорошо, когда ресурсы для изучения всех хобби и увлечений в мире почти не ограничены. Так что, быть может, вступать в такой брак — дело не самое приятное, но в процессе у девушки будут все инструменты, как стать лучшей версией себя… Правда, главное — уметь ими пользоваться.

В браках по расчёту есть десятки плюсов для женщины, которые, конечно, часто разбиваются об "ну не люблю, и всё тут!". Прежде чем вступать в такой брак, необходимо взвесить все за и против и принять решение, основываясь на своих собственных убеждениях и ценностях.

Пять правил крепкой семьи для тех, кто хочет надолго сохранить любовь в браке

Пять правил крепкой семьи для тех, кто хочет надолго сохранить любовь в браке

Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов
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