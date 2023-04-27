От классики до стрингов: Как определить характер девушки по её любимым трусикам

Характер девушки определяют многие вещи: общение с другими, хобби, предпочтения в одежде, обуви и даже цвет помады. Понять женскую натуру до конца не способен ни один человек. И вряд ли это будет дано кому-то в будущем. Однако некоторые детали заметить можно ещё на первых этапах отношений, просто посмотрев на нижнее бельё своей избранницы. Если, конечно, вы до него уже добрались.

1. Как отражают характер девушки трусики бразилиана

Какое нижнее бельё предпочитают уверенные в себе девушки? Фото © Unsplash / Dainis Graveris

Бесшовные, удобные в носке, не стесняющие движения трусики были созданы одновременно для комфорта и для того, чтобы подчеркнуть красоту женских ягодиц. Именно поэтому их предпочитают девушки, очень уверенные в себе. В них красавицы чувствуют себя свободно и двигаются в своё удовольствие, демонстрируя при этом сильные стороны.

2. Как отражают характер женщины стринги

Как известно, стринги — трусики весьма игривые. И упор в них делается больше на красоту, чем на удобство. По этой причине место в гардеробе по большей части они занимают в основном у молодых девушек. Согласно статистике, 85% женщин старше 51 года надевать подобное бельё уже не решаются. Как говорит эксперт, девушки в стрингах "холодные снаружи и горячие внутри". Берегитесь!

3. Классика — что говорит о характере женщины

Кому нравятся классические модели нижнего белья? Фото © Freepik

Классические модели нижнего белья практичны и ориентированы больше на удобство, а не на красоту. Таковы же и их владелицы. Девушки, предпочитающие классику, никогда не станут судить людей по внешности. Главное — это поступки. Для них в первую очередь важно всегда чувствовать себя комфортно.

4. Как могут охарактеризовать женщину трусы-шорты

Шортики выглядят весьма сдержанно и уютно. Вот только в противовес этому их обладательницы совершенно не такие. Они спонтанно принимают решения, с головой бросаются в омут и не падают духом перед любыми ударами судьбы. Окружающие восхищаются их смелыми взглядами на жизнь. И, кстати, в спальне такие девушки тоже не разочаровывают.

5. Как отражают характер девушки французские трусики

Французские трусики — выбор творческих личностей. Фото © Unsplash / Dainis Graveris

Француженки — большие выдумщицы. И эта модель белья отражает весь их нетипичный творческий характер. Кружева, интересные вырезы, нестандартные модели — вот уж где точно проявилась вся уникальность и креативность создателя. Выбрать подобную красоту могут только мечтательные и внимательные к деталям натуры, не любящие простоту и неприметность. Блистать — так везде!

6. Трусики с высокой талией — что расскажут о характере

Нижнее бельё с высокой посадкой — достаточно популярная модель, убеждена психолог Эмма, рассказавшая об этом изданию The Sun. Оно удобно и красиво. Девушки, предпочитающие его, любят держать инициативу в своих руках. Они контролируют всё и всех, наблюдая за происходящим чуть издали. Однако это вовсе не делает их интровертами, как может показаться на первый взгляд. Ещё такие красавицы очень преданные и готовы на многое ради дорогого и близкого человека.

7. Как можно охарактеризовать девушку, любящую свободу

Что носят под юбкой самые смелые и бесстрашные девушки? Фото © Freepik / marymarkevich