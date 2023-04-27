Нумерология: Какой кармический долг вы отрабатываете, исходя из даты рождения

Нумерология — это древнее искусство, основанное на изучении чисел и их влиянии на жизнь индивида. Согласно этому учению, каждый человек имеет свой кармический долг, который он должен отработать в этой жизни. Кармический урок зависит от даты рождения, и в этой статье мы расскажем, какие долги из прошлых воплощений вы отрабатываете.

Что такое кармический долг?

Кармический долг — это концепция, связанная с верой в перевоплощение и реинкарнацию, которая предполагает, что душа переживает серию воплощений на Земле с целью обучения и духовного роста. Каждая реинкарнация сопровождается определёнными уроками, которые она должна освоить, чтобы продвинуться на пути духовного развития.

Что такое кармический долг и как определить свой с помощью нумерологии? Фото © Freepik

Как узнать свой кармический долг?

В этом нам поможет нумерология. Для того чтобы узнать номер своего кармического долга, нужно сложить все цифры даты рождения, пока не получится одно число. Давайте на примере. Условно, вы родились 13 ноября 1969 года. Начинаем складывать: 1+3+1+1+1+9+6+9 = 31. Теперь прибавляем получившиеся 3 и 1 друг к другу. Получается 4. У каждого человека в итоге должно получиться число от одного до девяти. Дальше идём сверяться, что эти цифры вообще означают. Об этом рассказываем ниже.

Что означает число твоего кармического долга?

Если вам выпала единица, то можно считать себя настоящим счастливчиком! Вам не грозят серьёзные испытания со стороны Вселенной. Судя по всему, в прошлой жизни вы не совершали много грехов, а это, безусловно, повод для радости. Если результат двойка, вам следует готовиться к очищению своей кармы, оказывая помощь всем, от кого вы зависите, — и людям, и животным, и даже растениям. Если проигнорируете сложные ситуации и просьбы нуждающихся, вас ожидает несчастье как в любви, так и в дружбе. В нумерологии тройка — что-то связанное с местью, возможно, это относится и к вашему случаю. Вероятно, в прошлых жизнях вы были злопамятным человеком, так что теперь придётся постоянно идти на мировую.

Как искупить свой кармический долг? Фото © Shutterstock

Четвёрка может указывать на то, что вы накопили значительный груз негатива. Многие проблемы, возможно, перешли из прошлых жизней, затрудняют ваше настоящее существование, а также влияют на окружающих. Для того чтобы очистить своё кармическое поле, начните вести себя скромно и избегайте греховных поступков, всегда совершая действия в согласии с совестью. Если у вас получилась пятёрка, это может указывать на наличие небольшого кармического долга. Вероятно, в прошлых жизнях вы проявляли неблагодарность. Есть возможность искупить вину, оказывая помощь всем, кто вас об этом просит. И, конечно же, всегда делайте это безвозмездно, поступая по доброй воле. Например, если вам выпала шестёрка, то считается, что это сигнал о необходимости задуматься о своих жизненных принципах. Вероятно, вам придётся полагаться только на свои силы и не рассчитывать на удачу в ближайшем будущем. И не забывайте о благотворительности, которая также может стать одним из путей улучшения жизни.

Магия чисел: как в нумерологии определить свой кармический долг? Фото © Freepik

Семёрка считается самым благоприятным числом долга. Если вы столкнулись с неприятностями, то не стоит считать их бумерангом за прошлые ошибки, а лучше обратить внимание на свой характер и отношение к окружающему миру. Возможно, стоит проявить больше благосклонности и доброты к окружающим, что поможет справиться с возникающими трудностями. Если ваше число восьмёрка, то, по мнению нумерологов, есть проблемы, связанные с прошлыми ошибками, которые требуют полного искупления вины. Важно начать с принятия себя и всего вокруг, стремиться жить по совести и соблюдать принципы равноправия. Необходимо быть готовыми к любым испытаниям и помнить, что они даны нам для того, чтобы мы стали мудрее. Люди, которым выпала девятка, скорее всего, столкнутся с проблемами на духовном уровне, так как они могут терять ориентацию в жизни и плыть по течению. Эксперты советуют искать глубинный смысл и цель, а не впадать в отчаяние. Для преодоления таких трудностей нумерологи рекомендуют обратиться к духовным практикам, таким как медитация, релаксация, чтение вдохновляющих книг или общение с единомышленниками.