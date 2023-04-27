Кто такая Елена Блиновская: ФНС пришла отбирать богатства "королевы марафонов желаний", заработанные обманом людей

Этот день настал! Хейтеры в Интернете после истории с блогершей Лерчек, которую на самом деле зовут Валерия Чекалина, коварно потирают ладошки, следя за происходящей ситуацией. Мошенница и "королева марафонов желаний" задержана на границе России: Блиновская пыталась покинуть страну, ведь узнала, что к ней в дверь может постучать ФНС. Так и случилось. Владелица "Блиновская шоп", сайта "Блиновская ком" и долга в 918 миллионов рублей перед государством задержана, а против неё возбуждено уголовное дело.

Елена Блиновская — кто это

Кто такая Елена Блиновская и что с нею будет? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Одна из самых гениальных и находчивых мошенниц, которая научилась продавать воздух и желания людей им же, 25 августа 1981 года родилась в маленьком посёлке городского типа Опарино Кировской области в семье водителя и бухгалтера. Потом её семья переехала в Ярославль, где будущая мошенница обучалась в местном госуниверситете по направлению "экономика".

Кто такая Елена Блиновская? Блогер, предпринимательница, телеведущая и победительница конкурса "Миссис Россия International – 2016". Блогерша 13 лет счастлива в браке со своим супругом Александром. Пара воспитывает четырёх детей и живёт душа в душу. Начинать заниматься психологией и планировать марафоны желаний, с помощью которых в будущем Блиновская будет грести деньги лопатой, начала в 2010-х, когда сидела в декрете. Первые же официальные тренинги и вебинары выходили в 2013–2015 годы, которые подняли аудиторию блогера с сотни тысяч до шести миллионов.

Что такое "Марафон желаний" от Блиновской и сколько стоит

"Королеву марафонов желаний" обвиняют в неуплате налогов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Начитавшись книжек по психологии, мошенница Елена Блиновская решила пробовать пудрить мозги наивным подписчикам за деньги, предлагая им возможность исполнить любые свои желания. Как? С помощью аффирмаций, то есть повторения каждый день определённых фраз, которые должны были убедить человека в том, что ему всё под силу, а желаемое придёт в жизнь само, стоит только сильно захотеть.

Сколько стоил "Марафон желаний" Блиновской? Полный пакет курсов тогда шёл по ценнику от трех до десяти тысяч рублей. Стоимость зависит от наличия или отсутствия у участника индивидуального коуча, то есть Елены. Также многим желающим даётся бесплатная неделя участия. Сам тренинг длился три с половиной недели, а в конце между участниками разыгрывались подарки.

Когда "Марафон желаний" Блиновской стал приносить хорошую и стабильную прибыль, Елена расширила ассортимент тренингов и вебинаров: "Стань и получишь" стоил 6000 рублей, "Финансовый марафон" — 5000 рублей, "Предназначение" — 7000 рублей, "Про отношения" — 10 000 рублей. Последний марафон Блиновская перед задержанием запустила с мужем. Стоимость заоблачная: 500 тысяч рублей за тренинг с Александром Блиновским и один миллион рублей за коучинг самой Елены Блиновской. Конечно, цены за одну персону в марафоне.

Личная жизнь Елены Блиновской: муж и дети

Кто муж Блиновской и сколько у них детей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Известно, что "королева марафонов" счастлива в браке уже более 13 лет. За это время она успела трижды сыграть собственную свадьбу, обновляя в годовщины платья и клятвы в любви мужу. Александр Блиновский — успешный предприниматель, который родился в Ярославле. Точной даты нет, но считается, что они с Еленой одногодки. Пара владеет несколькими бизнесами и получает заоблачную прибыль. За более десяти лет брака супруги стали родителями четверых детей — сыновей Мирона, Платона, Всеволода и дочери Авроры.

Что будет с "королевой марафонов" Блиновской?

Елена Блиновская — мошенница, продающая воздух. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya