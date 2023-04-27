Лайф публикует первое видео из особняка Блиновской после её задержания

Появились кадры обысков на территории дома Елены Блиновской , задержанной по подозрению в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Видео из подмосковной Истры опубликовал SHOT .

Напомним, блогершу Блиновскую, известную своими онлайн-марафонами по исполнению желаний, задержали в четверг, 27 апреля, около четырёх утра на границе с Белоруссией в Смоленской области. В отношении неё возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретённых в результате совершения преступления. По данным правоохранительных органов, Блиновская раздробила бизнес, чтобы не переходить на общую систему налогообложения.