Лайф публикует первое видео из особняка Блиновской после её задержания
Появилось видео обысков из дома задержанной за неуплату налогов Елены Блиновской
Появились кадры обысков на территории дома Елены Блиновской, задержанной по подозрению в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Видео из подмосковной Истры опубликовал SHOT.
Кадры обыска на территории особняка блогерши Елены Блиновской. Видео © SHOT
На кадрах видны дорогие автомобили, зелёный сад, большой двор и сам особняк блогерши.
Ранее Лайф узнал подробности задержания Блиновской. "Королева марафонов" пыталась сбежать из России в "стиле Собчак".
Напомним, блогершу Блиновскую, известную своими онлайн-марафонами по исполнению желаний, задержали в четверг, 27 апреля, около четырёх утра на границе с Белоруссией в Смоленской области. В отношении неё возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретённых в результате совершения преступления. По данным правоохранительных органов, Блиновская раздробила бизнес, чтобы не переходить на общую систему налогообложения.