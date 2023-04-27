"Королеву марафонов" Блиновскую задержали за неуплату налогов при попытке сбежать из России
Прокуратура: Блогер Елена Блиновская задержана за неуплату налогов
Елена Блиновская. ТАСС / Елизавета Клементьева
Блогер Елена Блиновская задержана за неуплату налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Как отмечает ведомство, в отношении Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере на сумму более 918 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретённых в результате совершения преступления ("б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным прокуратуры, блогерша, являясь индивидуальным предпринимателем и плательщиком единого налога с допустимым лимитом доходов в 150 млн в год, целенаправленно и формально "раздробила" бизнес, чтобы не переходить на общую систему налогообложения. Так, в период с 2019 по 2021 год она совместно с соучастниками обеспечила поступление доходов от предпринимательской деятельности ИП на расчётные счета взаимозависимых и подконтрольных 18 организаций и трёх ИП.
Часть незаконного дохода в размере 43 млн Блиновская легализовала, купив автомобиль, который затем перешёл в собственность её супруга, а также оборудование для компании мужа и товары для фирмы его сестры. Кроме того, Блиновская этими деньгами оплатила выступление артиста и праздничные мероприятия.
Как уточняет пресс-служба СК РФ, Блиновскую задержали при попытке пересечь границу на автомобиле. При себе у неё были авиабилеты для вылета в другую страну.
Напомним, ранее стало известно, что полиция проверяет Блиновскую. Заявления подали несколько участниц её марафонов, которые считают, что их обманули. Также сообщалось, что общественники пожаловались на Блиновскую в Генпрокуратуру РФ: они потребовали проверить её на наличие в бизнесе "схемы Лерчек" — уклонения от уплаты налогов. Сама же Блиновская заявила, что проблемы с ФНС ей не грозят, ведь она "ведёт учёт достойно".