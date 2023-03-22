Юрист оценил шансы участников марафонов взыскать деньги с Блиновской
Адвокат Алёшкин уверен, что потерпевшие по делу блогера Блиновской смогут взыскать убытки
Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Блогеру Елене Блиновской грозит возбуждение дела о мошенничестве, после чего потерпевшие смогут взыскать с неё понесённый ущерб из-за участия в так называемых марафонах желаний. Об этом рассказал kp.ru адвокат Андрей Алёшкин.
"Будут установлены все обстоятельства, например, было ли злоупотребление доверием в договорах. А в дальнейшем к этому составу могут добавиться и налоговые нарушения, и отмывание денег. Есть высокие шансы, что в рамках уголовного дела потерпевшие смогут подать гражданские иски о возмещении морального и материального вреда", — объяснил юрист.
Несмотря на то что пострадавшие добровольно заключали договоры с Блиновской, взыскать с неё убытки шансы есть, уверен Алёшкин. По его словам, полиция наконец-то всерьёз взялась за инфоцыган, которые делают миллионы на онлайн-бизнесе. Давно пора приводить в порядок эту сферу и выводить её в легальное поле, подчеркнул эксперт.
"Я приветствую такую позицию ФНС, потому что люди, которые зарабатывают гигантские деньги на других людях, должны нести ответственность перед законом и клиентами", — подытожил адвокат.
Ранее сообщалось, что полиция проверяет блогера Елену Блиновскую. Заявления подали несколько участниц её марафонов, которые считают, что их обманули. Также блогеру грозит статья за уклонение от уплаты налогов. Сама же Блиновская улетела в Японию и заявила, что проблемы с ФНС ей не страшны, ведь она "ведёт учёт достойно".