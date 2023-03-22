Юрист оценил шансы участников марафонов взыскать деньги с Блиновской

Блогеру Елене Блиновской грозит возбуждение дела о мошенничестве, после чего потерпевшие смогут взыскать с неё понесённый ущерб из-за участия в так называемых марафонах желаний. Об этом рассказал kp.ru адвокат Андрей Алёшкин.

"Будут установлены все обстоятельства, например, было ли злоупотребление доверием в договорах. А в дальнейшем к этому составу могут добавиться и налоговые нарушения, и отмывание денег. Есть высокие шансы, что в рамках уголовного дела потерпевшие смогут подать гражданские иски о возмещении морального и материального вреда", — объяснил юрист.

Несмотря на то что пострадавшие добровольно заключали договоры с Блиновской, взыскать с неё убытки шансы есть, уверен Алёшкин. По его словам, полиция наконец-то всерьёз взялась за инфоцыган, которые делают миллионы на онлайн-бизнесе. Давно пора приводить в порядок эту сферу и выводить её в легальное поле, подчеркнул эксперт.