Баронесса инфоцыган: Как блогерша Блиновская накликала беду ценами на марафон Общественники просят силовиков проверить "королеву марафонов" Елену Блиновскую на аферы с налогами. Чем она известна? 22 марта, 13:06 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya, © Shutterstock

По данным телеграм-канала SHOT, полиция начала проверку деятельности Елены Блиновской. Поводом стали заявления нескольких участниц её марафонов, посчитавших себя обманутыми. Активистки пожаловались на Блиновскую в Генпрокуратуру РФ, они требуют проверить её на "схемы Лерчек" — незаконную налоговую оптимизацию.

Напомним, блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, работала в статусе ИП, налоговым органам показывала доход менее 150 млн рублей в год, поэтому попадала под льготы. Однако, как считает Следственный комитет, на самом деле доходы блогерши были значительно больше, а излишки она "прятала" в компаниях своих родных и друзей. Таким образом, как считают силовики, блогерша недоплатила в бюджет более 300 млн рублей. По версии следствия, ещё 120 млн рублей Лерчек отмыла.

Марафоны денег

Уголовные дела по налоговым аферам против Лерчека и Александры Митрошиной ничему не научили Блиновскую. Она сама привлекла к себе внимание, запуская очередной марафон "Новое измерение" с незаурядными ценами: до миллиона рублей с участника. Это если куратором клиента будет лично Блиновская. За 500 тыс. рублей с покупателем марафона пообщается супруг инфоцыганки — Алексей.

Интересны способы оплаты нового марафона: в числе прочих Блиновская предлагает перечислять деньги с помощью карт иностранных банков. Это говорит о том, что миллионы могут пойти мимо налоговиков России и будут выведены за границу.

Одна из подписчиц Лерчек уже обращала внимание на то, что для оплаты участия в своих розыгрышах блогерша использовала подменный сайт, зарегистрированный в Дубае. Здесь может оказаться та же схема.

Откуда взялась Блиновская

Интернет-аудитории Елена Блиновская известна с 2013 года, когда она стала вести психологические тренинги "Марафон желаний". Известно, что будущая интернет-гуру родилась в посёлке городского типа Опарино Кировской области. Позже семья переехала в Ярославль, где она обучалась в местном госуниверситете по направлению "Экономика".

Работала бухгалтером, но в итоге ушла на вольные хлеба. Как сама блогер делилась в своих интервью, она разработала собственную методику исполнения желаний, которой впоследствии воспользовались десятки тысяч учеников.

Помимо новомодного коучинга в Ярославле в качестве ИП также занималась торговлей одеждой, продуктами, фармацевтической продукцией, лекарственными препаратами, зоотоварами и прокатом предметов личного пользования.

Как Блиновская 120 миллионов "прогуляла"

Несколько лет назад Лайф обратил внимание на несоответствие официальных доходов Елены Блиновской тому роскошному образу жизни, который вела инфоцыганка. В 2021 году своё 40-летие Блиновская отпраздновала с королевским размахом: сняла целый отель на Алтае, где именинницу вместе с её многочисленными гостями развлекали Иван Ургант, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и группа "Звери".

На столы подавали филе косули с мочёной брусникой и соусом из таёжной шишки, татаки из марала с бальзамиком из шиповника, паштет из косули с миндальным молочком, филе муксуна с томлёным козлобородником в грибном демигласе с кремом из цветной капусты и другую плохо выговариваемую таёжную экзотику.

По словам самой Блиновской, мероприятие ей обошлось как минимум в 120 млн рублей, не считая расходов на аренду отеля.

Подсчёты затрат на юбилей Елены Блиновской. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Муж-бизнесмен

Интересно, что муж Блиновской — Алексей — ранее в бизнесе супруги не фигурировал. Мужчина сам коммерсант, владелец 14 юридических лиц. Ему принадлежат ювелирный дом, горнодобывающее предприятие, занимающееся добычей руд драгоценных и редких металлов, машиностроительное производство. На Волге бизнесмен держит яхтенный глэмпинг. Кроме того, в Вологодской области и Красноярском крае он занимается выращиванием и переработкой рыбы, торговлей и ресторанами. В 2021 году его предприятия совокупно выручили почти 800 млн рублей.

Вполне возможно, финансовое благополучие Блиновского могло покачнуться после отъезда семьи из России в ОАЭ — и сейчас его бизнес-возможности сводятся к участию в инфоцыганстве.

Фото © Shutterstock Почему люди верят блогерам-инфоцыганам и оставляют им сотни миллионов рублей? 0 Люди мечтают стать богатыми и успешными, поэтому не жалеют денег Люди верят, что марафоны и семинары изменят их жизнь к лучшему На эти тренинги идут, чтобы научиться самим обманывать других

Авторы Евгений Кузнецов