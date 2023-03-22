Улетевшая в Японию Блиновская открестилась от проблем с ФНС: Ведём учёт достойно

Основательница "Марафона желаний" блогерша Елена Блиновская опровергла проблемы с законом и заверила телеграм-канал SHOT, что исправно платит налоги и проблемы ей не грозят. При этом беседовала она с журналистами из солнечной Японии.

"Королева марафонов" открестилась от проблем с налоговиками и заверила, что они ей не грозят. По словам блогерши, она, как законопослушный гражданин, исправно платит НДС в отличие от "всех остальных" блогеров, которых подозревают в уклонении от уплаты.

Блиновская также похвалилась огромной командой юристов и бухгалтеров, которая занимается этими вопросами. Она утверждает, что "найти, конечно, при желании можно всё и у всех, но мы ведём учёт достойно". Про заявления от участниц марафонов блогерша не знает, а сама сейчас находится на отдыхе в Японии.