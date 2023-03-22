Улетевшая в Японию Блиновская открестилась от проблем с ФНС: Ведём учёт достойно
Улетевшая в Японию Блиновская считает, что проблемы ей не грозят, ведь она "ведёт учёт достойно"
Блогер Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Основательница "Марафона желаний" блогерша Елена Блиновская опровергла проблемы с законом и заверила телеграм-канал SHOT, что исправно платит налоги и проблемы ей не грозят. При этом беседовала она с журналистами из солнечной Японии.
"Королева марафонов" открестилась от проблем с налоговиками и заверила, что они ей не грозят. По словам блогерши, она, как законопослушный гражданин, исправно платит НДС в отличие от "всех остальных" блогеров, которых подозревают в уклонении от уплаты.
Блиновская также похвалилась огромной командой юристов и бухгалтеров, которая занимается этими вопросами. Она утверждает, что "найти, конечно, при желании можно всё и у всех, но мы ведём учёт достойно". Про заявления от участниц марафонов блогерша не знает, а сама сейчас находится на отдыхе в Японии.
Сегодня стало известно о том, что полиция проверяет блогера Елену Блиновскую. Заявления подали несколько участниц её марафонов, которые считают, что их обманули. По данным SHOT, также и общественники пожаловались на Блиновскую в Генпрокуратуру РФ: они требуют проверить её на наличие в бизнесе "схемы Лерчек" — уклонения от уплаты налогов. Ранее в финансовый скандал попали блогеры Валерия Чекалина с мужем Артёмом, а также Александра Митрошина. В отношении них СК возбуждены уголовные дела.