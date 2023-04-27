Лайф узнал подробности задержания "королевы марафонов" Блиновской
SHOT: Блогера Блиновскую задержали в Смоленской области на границе с Белоруссией
Блогер Елена Блиновская. Обложка © VK / elena_blinovskaya
"Королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали в четверг, 27 апреля, около четырёх утра на границе с Белоруссией в Смоленской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, блогерша хотела покинуть Россию через пункт пропуска Красная Горка. При себе у неё были билеты в столицу Узбекистана Ташкент из Москвы на 09:00. Как отмечает SHOT, они были куплены для отвода глаз.
Также телеграм-канал уточняет, что, по одной из версий, "королева марафонов" планировала побег в "стиле Ксении Собчак". Из Белоруссии блогерша намеревалась уехать в Литву, а там спокойно скрываться от российского правосудия. Никаких авиабилетов из Белоруссии куплено не было.
Напомним, сегодня утром правоохранительные органы сообщили о задержании Блиновской. Против неё возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретённых в результате совершения преступления. По данным прокуратуры и СК, блогерша "раздробила" бизнес, чтобы не переходить на общую систему налогообложения.
О том, что полиция проверяет Блиновскую, стало известно ещё в прошлом месяце. Заявления подали несколько участниц её марафонов, которые считают, что их обманули. Кроме того, общественники пожаловались на блогершу в Генеральную прокуратуру и потребовали проверить её бизнес на наличие "схемы Лерчек" — уклонения от уплаты налогов. Сама же Блиновская заявляла, что проблемы с ФНС ей не грозят, ведь она "ведёт учёт достойно".