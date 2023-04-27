КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

27 апреля, 07:23
3261

СК показал видео с задержанием блогерши Елены Блиновской

Следственный комитет РФ показал видео с задержанной блогершей Еленой Блиновской. На кадрах "королева марафонов" стоит у пропускного пункта через границу. Также опубликовано видео обысков в доме и офисе знаменитости.

Задержание блогера Елены Блиновской. Видео © СК РФ

Как уточняет SHOT, по одной из версий, "королева марафонов" планировала побег в "стиле Ксении Собчак". Из Белоруссии блогерша намеревалась уехать в Литву, а там спокойно скрываться от российского правосудия. Никаких авиабилетов из Белоруссии куплено не было.

Баронесса инфоцыган: Как блогерша Блиновская накликала беду ценами на марафон

Баронесса инфоцыган: Как блогерша Блиновская накликала беду ценами на марафон

Напомним, блогершу Блиновскую, известную своими онлайн-марафонами по исполнению желаний, задержали в четверг, 27 апреля, около четырёх утра на границе с Белоруссией в Смоленской области. В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретённых в результате совершения преступления. По данным прокуратуры и СК, блогерша раздробила бизнес, чтобы не переходить на общую систему налогообложения.

Обложка ©

СК РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • СК РФ
  • Елена Блиновская
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров