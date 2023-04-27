СК показал видео с задержанием блогерши Елены Блиновской

Следственный комитет РФ показал видео с задержанной блогершей Еленой Блиновской. На кадрах "королева марафонов" стоит у пропускного пункта через границу. Также опубликовано видео обысков в доме и офисе знаменитости.

Задержание блогера Елены Блиновской. Видео © СК РФ

Как уточняет SHOT, по одной из версий, "королева марафонов" планировала побег в "стиле Ксении Собчак". Из Белоруссии блогерша намеревалась уехать в Литву, а там спокойно скрываться от российского правосудия. Никаких авиабилетов из Белоруссии куплено не было.