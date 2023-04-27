СК показал видео с задержанием блогерши Елены Блиновской
Следственный комитет РФ показал видео с задержанной блогершей Еленой Блиновской. На кадрах "королева марафонов" стоит у пропускного пункта через границу. Также опубликовано видео обысков в доме и офисе знаменитости.
Задержание блогера Елены Блиновской. Видео © СК РФ
Как уточняет SHOT, по одной из версий, "королева марафонов" планировала побег в "стиле Ксении Собчак". Из Белоруссии блогерша намеревалась уехать в Литву, а там спокойно скрываться от российского правосудия. Никаких авиабилетов из Белоруссии куплено не было.
Напомним, блогершу Блиновскую, известную своими онлайн-марафонами по исполнению желаний, задержали в четверг, 27 апреля, около четырёх утра на границе с Белоруссией в Смоленской области. В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретённых в результате совершения преступления. По данным прокуратуры и СК, блогерша раздробила бизнес, чтобы не переходить на общую систему налогообложения.