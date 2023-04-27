"Майбах" с Блиновской летел к границе на огромной скорости

Блиновская хотела покинуть Россию через пункт пропуска Красная Горка в Смоленской области. При себе у неё также были билеты в столицу Узбекистана Ташкент из Москвы на 09:00, но они были куплены для отвода глаз. Лайф уже писал, что "королева марафонов", видимо, планировала побег в "стиле Ксении Собчак". Из Белоруссии блогерша намеревалась уехать в Литву, а уже там спокойно скрываться от российского правосудия.