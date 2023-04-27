"Майбах" с Блиновской летел к границе на огромной скорости
SHOT: Водитель Блиновской нарушал скоростной режим, чтобы скорее вывезти блогершу из РФ
Арендованный "майбах" с "королевой марафонов" Еленой Блиновской летел к границе на огромной скорости, передаёт SHOT. Через населённые пункты, где скорость ограничена 60 километрами в час, водитель гнал сотню.
Тот самый "майбах" с Еленой Блиновской попал на камеры фиксации. Фото © SHOT
На арендованной иномарке Елена Блиновская пыталась покинуть территорию России, выехав в Белоруссию, а оттуда — в Литву. Фото © SHOT
Блиновская хотела покинуть Россию через пункт пропуска Красная Горка в Смоленской области. При себе у неё также были билеты в столицу Узбекистана Ташкент из Москвы на 09:00, но они были куплены для отвода глаз. Лайф уже писал, что "королева марафонов", видимо, планировала побег в "стиле Ксении Собчак". Из Белоруссии блогерша намеревалась уехать в Литву, а уже там спокойно скрываться от российского правосудия.
Напомним, сегодня утром правоохранительные органы сообщили о задержании Блиновской. Против неё возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретённых в результате совершения преступления.