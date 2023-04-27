Добровинский объяснил, почему положение Блиновской ухудшилось после попытки побега

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Лайфом прокомментировал задержание блогерши Елены Блиновской. Он рассказал, что дальше ждёт "королеву марафонов" и какой возможен исход. Спойлер: не самый лучший.

"Я уже намекал на то, что ожидаются проверки крупных блогеров. Елена Блиновская, безусловно, одна из них. Удивительно, как люди, имея такой доход, не могут озаботиться тем, чтобы нанять хорошего адвоката. Чтобы адвокат решал все вопросы законным путём, тогда не пришлось бы бежать из страны", — отметил юрист.

По его мнению, внимание правоохранительных органов к Блиновской будет довольно серьёзным, поскольку речь идёт об "очень больших цифрах". Сам факт попытки пересечь границу криминалом не является, однако если следователь захочет ходатайствовать об изменении меры пресечения, что вполне возможно, то будет ссылаться именно на это — одна попытка исчезнуть из страны уже была, и только благодаря работе неких органов эта попытка была пресечена, пояснил Добровинский. Таким образом следователь обратит внимание суда на попытку скрыться. А следующими шагами будут аресты активов, и, естественно, само следствие.

"Если кто завидовал когда-то Блиновской, её известности, славе и доходам, то сегодня ей не позавидуешь", — заключил наш собеседник.