10 фотографий, которые показывают прирождённых шутников в их естественной среде обитания
Некоторых хлебом не корми — дай отмочить какой-нибудь прикол. Собрали 10 смешных фотографий, которые показывают этих юмористов в их естественной среде обитания.
"Жена купила сыну новую пижаму, и теперь он маскируется под диван", — TheGuestDJ.
Фото © Reddit / TheGuestDJ
"У сестры в школе конкурс тортов, и вот какой ужас она понесёт на него..." — Coldanian.
Фото © Reddit / Coldanian
"К нам несколько дней подряд в окно влетала птица. Вот как мы решили эту проблему", — lokibola
Фото © Reddit / lokibola
"Дети сказали, что из прачечной вода убежала... Я живу в доме с комедиантами", — narcolepsyinc.
Фото © Reddit / narcolepsyinc
"Бабушка подруги перед смертью сделала всем открытки "Будем на связи!" — False-State6969.
Фото © Reddit / False-State6969
"Фото для объявления того, что мы стали родителями. Жена выглядела отвратительно худой уже через сутки после родов, поэтому я пошутил, что это я тут выгляжу так, словно только что родил. Вот и решили поменяться для этого забавного фото", — tyleryoungblood.
Фото © Reddit / tyleryoungblood
"Интересно, что тут произошло... Машина моя", — ThePersianGate.
Фото © Reddit / ThePersianGate
"Вот что будет, если на полгода забыть о картошке. Девушка заплела из неё косу", — M0pps.
Фото © Reddit / M0pps
"Кажется, жена намекает, чтобы я не поднимал сидушку унитаза", — LeaveItToPeever.
Фото © Reddit / LeaveItToPeever
"Сын сделает всё что угодно, только бы не мыть посуду", — NikNieblas.
Фото © Reddit / NikNieblas
10 смешных фото питомцев, которые оказались не в то время, не в том месте, и теперь к ним есть вопросы
Reddit / tyleryoungblood, LeaveItToPeever