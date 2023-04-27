КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 09:15

10 фотографий, которые показывают прирождённых шутников в их естественной среде обитания

Некоторых хлебом не корми — дай отмочить какой-нибудь прикол. Собрали 10 смешных фотографий, которые показывают этих юмористов в их естественной среде обитания.

"Жена купила сыну новую пижаму, и теперь он маскируется под диван", — TheGuestDJ.

Фото © Reddit / TheGuestDJ

Фото © Reddit / TheGuestDJ

"У сестры в школе конкурс тортов, и вот какой ужас она понесёт на него..." Coldanian.

Фото © Reddit / Coldanian

Фото © Reddit / Coldanian

"К нам несколько дней подряд в окно влетала птица. Вот как мы решили эту проблему", — lokibola

Фото © Reddit / lokibola

Фото © Reddit / lokibola

"Дети сказали, что из прачечной вода убежала... Я живу в доме с комедиантами", — narcolepsyinc.

Фото © Reddit / narcolepsyinc

Фото © Reddit / narcolepsyinc

"Бабушка подруги перед смертью сделала всем открытки "Будем на связи!" False-State6969.

Фото © Reddit / False-State6969

Фото © Reddit / False-State6969

"Фото для объявления того, что мы стали родителями. Жена выглядела отвратительно худой уже через сутки после родов, поэтому я пошутил, что это я тут выгляжу так, словно только что родил. Вот и решили поменяться для этого забавного фото", — tyleryoungblood.

Фото © Reddit / tyleryoungblood

Фото © Reddit / tyleryoungblood

"Интересно, что тут произошло... Машина моя", — ThePersianGate.

Фото © Reddit / ThePersianGate

Фото © Reddit / ThePersianGate

"Вот что будет, если на полгода забыть о картошке. Девушка заплела из неё косу", — M0pps.

Фото © Reddit / M0pps

Фото © Reddit / M0pps

"Кажется, жена намекает, чтобы я не поднимал сидушку унитаза", — LeaveItToPeever.

Фото © Reddit / LeaveItToPeever

Фото © Reddit / LeaveItToPeever

"Сын сделает всё что угодно, только бы не мыть посуду", — NikNieblas.

Фото © Reddit / NikNieblas

Фото © Reddit / NikNieblas

10 смешных фото питомцев, которые оказались не в то время, не в том месте, и теперь к ним есть вопросы

10 смешных фото питомцев, которые оказались не в то время, не в том месте, и теперь к ним есть вопросы

Обложка ©

Reddit / tyleryoungblood, LeaveItToPeever

Сергей Трофимов
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