10 фотографий, которые показывают прирождённых шутников в их естественной среде обитания

"Жена купила сыну новую пижаму, и теперь он маскируется под диван", — TheGuestDJ.

Фото © Reddit / TheGuestDJ

"У сестры в школе конкурс тортов, и вот какой ужас она понесёт на него..." — Coldanian.

Фото © Reddit / Coldanian

"К нам несколько дней подряд в окно влетала птица. Вот как мы решили эту проблему", — lokibola

Фото © Reddit / lokibola

"Дети сказали, что из прачечной вода убежала... Я живу в доме с комедиантами", — narcolepsyinc.

Фото © Reddit / narcolepsyinc

"Бабушка подруги перед смертью сделала всем открытки "Будем на связи!" — False-State6969.

Фото © Reddit / False-State6969

"Фото для объявления того, что мы стали родителями. Жена выглядела отвратительно худой уже через сутки после родов, поэтому я пошутил, что это я тут выгляжу так, словно только что родил. Вот и решили поменяться для этого забавного фото", — tyleryoungblood.

Фото © Reddit / tyleryoungblood

"Интересно, что тут произошло... Машина моя", — ThePersianGate.

Фото © Reddit / ThePersianGate

"Вот что будет, если на полгода забыть о картошке. Девушка заплела из неё косу", — M0pps.

Фото © Reddit / M0pps

"Кажется, жена намекает, чтобы я не поднимал сидушку унитаза", — LeaveItToPeever.

Фото © Reddit / LeaveItToPeever

"Сын сделает всё что угодно, только бы не мыть посуду", — NikNieblas.