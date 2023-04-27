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27 апреля, 08:57

Блогерша Митрошина выплатила более 120 млн рублей долга по налогам

<p>Блогер Александра Митрошина. Обложка © VK / <a href="https://sun1-27.userapi.com/impg/SolL0tNMemSY08DTyqY9HJtZH82Sqjn8OjAX1A/c6DxvE6NONY.jpg?size=483x604&quality=95&sign=9be2498979dd92158edb4baad3a57e22&c_uniq_tag=21hdKm8MNN8coiKsWbmEygTnXvJ8mxN9PLo4GmgblM0&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexandramitroshina_vk</a></p>

Блогер Александра Митрошина. Обложка © VK / alexandramitroshina_vk

Блогер Александра Митрошина, которую подозревали в неуплате налогов, выплатила долг в 120 млн рублей. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

"Блогерша Митрошина выплатила всё, что на ней "висело" из неуплаты налогов", — рассказал источник телеканала.

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Напомним, в начале марта СК возбудил дело против Александры Митрошиной. Причина — неуплата налогов на многие миллионы. Митрошина, живущая сейчас в Дубае, уже вышла на связь с подписчиками и объяснила, что уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Годом ранее ФНС вменяла ей долги на сумму более 200 млн.

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Дело Митрошиной — не первое в отношении популярных блогеров. Так, ранее следователи нагрянули к блогерше Лерчек и её мужу. На чету Чекалиных завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. Пока блогеры находятся под следствием, им запрещено пользоваться интернетом. А 27 апреля стало известно о задержании "королевы марафонов" Елены Блиновской. Причина та же — неуплата налогов, но сумма гораздо выше — 918 млн рублей.

Александра Вишнякова
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