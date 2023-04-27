Блогерша Митрошина выплатила более 120 млн рублей долга по налогам
Блогер Александра Митрошина. Обложка © VK / alexandramitroshina_vk
Блогер Александра Митрошина, которую подозревали в неуплате налогов, выплатила долг в 120 млн рублей. Об этом сообщает "Рен-ТВ".
"Блогерша Митрошина выплатила всё, что на ней "висело" из неуплаты налогов", — рассказал источник телеканала.
Напомним, в начале марта СК возбудил дело против Александры Митрошиной. Причина — неуплата налогов на многие миллионы. Митрошина, живущая сейчас в Дубае, уже вышла на связь с подписчиками и объяснила, что уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Годом ранее ФНС вменяла ей долги на сумму более 200 млн.
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Дело Митрошиной — не первое в отношении популярных блогеров. Так, ранее следователи нагрянули к блогерше Лерчек и её мужу. На чету Чекалиных завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. Пока блогеры находятся под следствием, им запрещено пользоваться интернетом. А 27 апреля стало известно о задержании "королевы марафонов" Елены Блиновской. Причина та же — неуплата налогов, но сумма гораздо выше — 918 млн рублей.