Блогерша Митрошина выплатила более 120 млн рублей долга по налогам

Напомним, в начале марта СК возбудил дело против Александры Митрошиной. Причина — неуплата налогов на многие миллионы. Митрошина, живущая сейчас в Дубае, уже вышла на связь с подписчиками и объяснила, что уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Годом ранее ФНС вменяла ей долги на сумму более 200 млн.