ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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7 апреля, 08:00

10 смешных фото питомцев, которые оказались не в то время, не в том месте, и теперь к ним есть вопросы

Кошки гуляют сами по себе. И иногда эта особенность приводит их в самые неожиданные места. Впрочем, этим грешат и другие животные. Собрали десять странных и подозрительно смешных примеров.

"Ваши соседи сверху"

Фото © Twitter / animalswhe

Фото © Twitter / animalswhe

"Свободу попугаям!.. Точнее, пеликанам!"

Фото © Twitter / animalswhe

Фото © Twitter / animalswhe

"Типичный продюсер подкастов в 2022 году"

Фото © Twitter / animalswhe

Фото © Twitter / animalswhe

"Когда переехал в другой город, пришёл к новому парикмахеру — и теперь смотришь в оба, чтобы он ничего не наделал"

Фото © Twitter / animalswhe

Фото © Twitter / animalswhe

"Коты дома в шоке от такого соседа"

Фото © Twitter / animalswhe

Фото © Twitter / animalswhe

"От таких попутчиков никто бы не отказался"

Фото © Twitter / animalswhe

Фото © Twitter / animalswhe

"Остановка "Зоопарк"

Фото © Twitter / animalswhe

Фото © Twitter / animalswhe

"Этому цветку срочно нужны котобрения"

Фото © Twitter / animalswhe

Фото © Twitter / animalswhe

"Вот он настоящий пельмень! Много-много мяса и мало-мало теста"

Фото © Twitter / animalswhe

Фото © Twitter / animalswhe

"Кот-паук, кот-паук! Единственный в мире кот-паук!"

Фото © Twitter / animalswhe

Фото © Twitter / animalswhe

10 неудачных фото от пользователей Twitter, чьи питомцы заставят ужаснуться абсолютно каждого

10 неудачных фото от пользователей Twitter, чьи питомцы заставят ужаснуться абсолютно каждого

Обложка ©

Twitter / animalswhe

Сергей Трофимов
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