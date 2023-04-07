10 смешных фото питомцев, которые оказались не в то время, не в том месте, и теперь к ним есть вопросы
Кошки гуляют сами по себе. И иногда эта особенность приводит их в самые неожиданные места. Впрочем, этим грешат и другие животные. Собрали десять странных и подозрительно смешных примеров.
"Ваши соседи сверху"
"Свободу попугаям!.. Точнее, пеликанам!"
"Типичный продюсер подкастов в 2022 году"
"Когда переехал в другой город, пришёл к новому парикмахеру — и теперь смотришь в оба, чтобы он ничего не наделал"
"Коты дома в шоке от такого соседа"
"От таких попутчиков никто бы не отказался"
"Остановка "Зоопарк"
"Этому цветку срочно нужны котобрения"
"Вот он — настоящий пельмень! Много-много мяса и мало-мало теста"
"Кот-паук, кот-паук! Единственный в мире кот-паук!"
Животные/ домашние питомцы
Twitter / animalswhe