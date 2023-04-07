Опрос показал, сколько россиян считают себя лучше руководителя

Каждый третий россиянин считает, что мог бы справиться с работой своего руководителя лучше. Ещё 67% граждан полагают, что начальник отлично справляется с работой и они не смогли бы лучше выполнять его обязанности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом "Работа.ру", передаёт RT.

Среди тех, кто уверен, что не справился бы с работой босса лучше, 51% опрошенных заявляют, что у них нет достаточного опыта и знаний. При этом 35% респондентов просто не хотят руководить, а почти каждый четвёртый россиянин сомневается в собственных силах.

Согласно итогам исследования, 23% граждан рассказали, что у них отличный начальник, у которого можно учиться. 22% отметили отсутствие у себя лидерских качеств. Нет идей по улучшению работы у 14% опрошенных. Только 2% россиян признались, что у них плохие отношения с коллективом.

Те, кто уверен, что справится с задачами руководителя лучше его самого, рассказали, что у них есть идеи, как сделать работу эффективнее (55%). А ещё 37% заявили, что у них более развиты "мягкие" навыки, что может помочь им в работе. У каждого третьего работника отличные отношения с коллективом, а коллеги прислушиваются к их советам. Больше опыта работы, чем у начальника, имеет 31% респондентов. 26% отмечают желание развиваться, а каждый четвёртый опрошенный заявил, что их начальник не справляется с работой.