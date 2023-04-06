Каждый четвёртый россиянин перестал доверять работу коллегам и рассчитывает лишь на себя

25% россиян стали за последний год рассчитывать в работе только на себя, а не на поддержку коллег. Об этом говорится в результатах опроса организаторов премии в области построения сильных команд Team Awards, сообщает РИАМО .

Такая же доля респондентов отметила, что в коллективе возросло число конфликтов. При этом 14% опрошенных совсем перестали работать в команде. Россияне подчеркнули, что у них пропало доверие к коллегам. Кроме того, участники исследования рассказали, что им не хочется работать с безответственными и токсичными, родственниками и друзьями, а также с людьми старше 60 лет и фрилансерами. При этом 8% не нравится взаимодействовать с теми, кто не подходит им по знаку зодиака.