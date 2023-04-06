Каждый четвёртый россиянин перестал доверять работу коллегам и рассчитывает лишь на себя
Опрос: 25% россиян за последний год стали доверять в работе только себе
25% россиян стали за последний год рассчитывать в работе только на себя, а не на поддержку коллег. Об этом говорится в результатах опроса организаторов премии в области построения сильных команд Team Awards, сообщает РИАМО.
Такая же доля респондентов отметила, что в коллективе возросло число конфликтов. При этом 14% опрошенных совсем перестали работать в команде. Россияне подчеркнули, что у них пропало доверие к коллегам. Кроме того, участники исследования рассказали, что им не хочется работать с безответственными и токсичными, родственниками и друзьями, а также с людьми старше 60 лет и фрилансерами. При этом 8% не нравится взаимодействовать с теми, кто не подходит им по знаку зодиака.
15% россиян считают, что в нестабильной обстановке командная работа не является эффективной. Это объясняется возможностью коллег покинуть страну и развитием удалёнки. Опрошенным важно, чтобы рядом работали профессионалы и ответственные люди. Респонденты считают, что все участники должны сохранять чувство юмора.
Ранее Лайф писал, что 77% россиян недовольны текущим местом работы из-за низкой зарплаты. Лишь 11% респондентов назвали фирму, в которой работают, идеальной.
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