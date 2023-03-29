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29 марта, 05:14

Низкая зарплата и неправильные задачи: Россияне недовольны компаниями, в которых сейчас работают

Исследование: 77% россиян недовольны текущим местом работы из-за низкой зарплаты

Большинство россиян недовольны компанией, в которой работают, и некоторые даже готовы сменить сферу деятельности, чтобы это исправить. Информация следует из результатов опроса рекрутинговой платформы hh.ru и онлайн-университета рентабельных профессий Skypro, который есть в распоряжении "Газеты.ru".

Согласно данным, недовольны работой 77% россиян, а 36% готовы сменить род занятий. Чаще всего возникает желание перейти в область информационных технологий — 39%, искусства — 17%, науки, образования и маркетинга — 15%. Меньше всего желающих трудиться в спортивной индустрии — 4%.

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Только 11% респондентов назвали фирму, в которой работают, идеальной, а 81% опрошенных решили сменить работу в этом году. В большинстве случаев решением для увольнения служит низкая зарплата — 66%, а 55% не видят роста и перспектив. Трети (34%) не нравятся поставленные руководством задачи, а 30% ощущают нехватку внимания со стороны начальства и коллег.

Вместе с тем половина опрошенных довольны графиком, а 49% не меняют работу из-за достойной оплаты. Каждый второй россиянин (48%) ценит комфортные условия труда, предоставленные фирмой, а 45% рады стабильности компании.

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А согласно результатам другого опроса, чувство юмора является обязательным критерием для успехов в карьере. Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, хорошие шутки больше всего необходимы менеджерам по продажам, барменам и воспитателям, реже — охранникам, юристам и бухгалтерам.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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