Низкая зарплата и неправильные задачи: Россияне недовольны компаниями, в которых сейчас работают

Большинство россиян недовольны компанией, в которой работают, и некоторые даже готовы сменить сферу деятельности, чтобы это исправить. Информация следует из результатов опроса рекрутинговой платформы hh.ru и онлайн-университета рентабельных профессий Skypro, который есть в распоряжении "Газеты.ru".

Согласно данным, недовольны работой 77% россиян, а 36% готовы сменить род занятий. Чаще всего возникает желание перейти в область информационных технологий — 39%, искусства — 17%, науки, образования и маркетинга — 15%. Меньше всего желающих трудиться в спортивной индустрии — 4%.

Только 11% респондентов назвали фирму, в которой работают, идеальной, а 81% опрошенных решили сменить работу в этом году. В большинстве случаев решением для увольнения служит низкая зарплата — 66%, а 55% не видят роста и перспектив. Трети (34%) не нравятся поставленные руководством задачи, а 30% ощущают нехватку внимания со стороны начальства и коллег.

Вместе с тем половина опрошенных довольны графиком, а 49% не меняют работу из-за достойной оплаты. Каждый второй россиянин (48%) ценит комфортные условия труда, предоставленные фирмой, а 45% рады стабильности компании.