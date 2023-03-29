Россияне назвали чувство юмора обязательным критерием для успехов в карьере

Более половины опрошенных россиян считают, что для достижения успехов в работе нужно обязательно иметь чувство юмора. Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого приводит "Газета.ru", хорошие шутки больше всего необходимы менеджерам по продажам, барменам и воспитателям, реже — охранникам, юристам и бухгалтерам.

Оказалось, что 64% россиян считают чувство юмора обязательным критерием для достижения карьерных успехов, больше всего в этом уверены женщины: 66% против 62% среди мужчин. Возраст также играет важную роль: 47% респондентов моложе 24 лет считают умение шутить и понимать шутки обязательным для карьеры, а вот среди россиян старше 45 лет таких уже 69%. При этом сразу 27% из опрошенных считают это качество необязательным на работе.

Чаще всего важность чувства юмора отмечают менеджеры по продажам (84%), бармены (83%), воспитатели (82%), логисты (81%) и специалисты по работе с клиентами (80%). Меньше всего — охранники (52%), юристы, бухгалтеры, системные администраторы (по 53%) и экономисты (54%), однако и среди них сторонники хорошей шутки составляют большинство.