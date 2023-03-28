Россиянам объяснили, когда после отказа в трудоустройстве можно идти в суд

В своих требованиях к сотрудникам некоторые работодатели заходят слишком далеко. Когда речь действительно идёт о дискриминации кандидата на вакансию, объяснила в беседе с РИА ФАН независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Эксперт отметила, что требования к внешнему виду встречаются во многих компаниях. Особенно если кандидат собирается работать в модельном агентстве или заниматься продажами — здесь всегда в приоритете приятная внешность и ухоженность. Считается, что, если сотрудник аккуратно выглядит, значит, в работе он такой же аккуратный, плюс он является лицом корпорации.

Бывает, что внешность сотрудника действительно не подпадает под требования "дресс-кода" компании. Но, как правило, руководство по стилю оговаривает чрезвычайно важные условия, как, например, в авиаперевозках. HR-эксперт напомнила, что женщинам стали доступны некоторые профессии, подразумевающие перегрузки, но требования здесь не связаны с дискриминацией.

"Дискриминация, мне кажется, здесь очень много значит контекст. Я апеллирую к своему опыту и знанию рынка различных профессий. И говорю, что люди разные, нужно в каждом конкретном случае разбираться", — сказала Лоикова.

Если человек столкнулся с ситуацией, когда работодатель отказывается принимать его по критериям "высокий/низкий" или из-за расовой и религиозной принадлежности, — речь действительно идёт о дискриминации, и это запрещено законами РФ. Но соискателю, скорее всего, об этом просто не скажут, заключила эксперт.