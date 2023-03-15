Не юлить и не жаловаться: Карьерный консультант назвал шесть главных ошибок на собеседовании

На собеседовании соискателю важно не только раскрыть свои навыки и профессиональный опыт, но и произвести хорошее впечатление на рекрутёра и прежде всего вызвать доверие у него. Об этом Лайфу рассказала карьерный консультант и спикер бесплатного курса "Как найти работу" в Skillbox Татьяна Минаева. Несмотря на то что у каждого работодателя есть свои требования, всё же есть ряд общих ошибок, которые могут поставить крест на трудоустройстве. И первая ошибка — это опоздание на встречу.

"Опоздание на первую встречу станет для рекрутёра показателем вашей несобранности и того, что это рабочее место для вас не приоритетно. К тому же HR-специалист может решить, что опоздания для вас привычны, а вот с соблюдением внутренних правил и дедлайнов у вас могут возникнуть проблемы", — рассказала Минаева Лайфу.

Поэтому лучше показать свою ответственность — прибыть на место минут за десять. В обратном случае следует предупредить заранее о задержке. Вторая ошибка — отсутствие знаний о компании, куда идёте устраиваться. Часто рекрутёры проверяют это, поэтому лучше подготовиться и показать, что не просто так хотите здесь работать. Третье, что необходимо, — уметь чётко и развёрнуто отвечать на вопросы. Причём не только на тему своих обязанностей и компетенций, но и, например, о причине увольнения с прошлого места работы.

Четвёртое, к чему надо быть готовым, — честно, но корректно говорить об ожидаемой зарплате. Излишне на ней не фокусироваться. Если назовут меньший, чем ожидали, оклад — не нервничать, не грубить, а просто озвучить своё мнение. Пятое — не критиковать предыдущих работодателей. Можно поделиться честной историей, но комментировать её конструктивно и нейтрально. А ещё лучше будет рассказать, что вы сами привнесли в работу компании и какие идеи внедрили. И шестое — не жаловаться на долгий поиск работы. Собеседник может решить, что проблема в вас.