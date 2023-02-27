Возраст — помеха: Названа группа самых уверенных в себе на собеседованиях россиян

Старшее поколение чувствует себя заметно увереннее на собеседованиях, чем люди до 34 лет. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого приводит "Газета.ru".

В среднем россияне оценивали свою уверенность на интервью на 3,9 балла из пяти возможных. Высший балл себе поставили 29% респондентов, на четвёрку чувствуют себя 39% опрошенных, на тройку — каждый пятый (20%). О неуверенности и сильной неуверенности (два и один балл соответственно) на собеседованиях рассказали всего 8%.

Чем старше соискатели, тем спокойнее они чувствуют себя при трудоустройстве: если опрошенные до 34 лет оценивают степень уверенности примерно на 3,5 балла, то респонденты старше 45 — на четыре. Также уверенность в себе увеличивается вместе с уровнем доходов: те, кто зарабатывает больше 80 тысяч рублей, чувствуют себя увереннее тех, кто зарабатывает меньше (4,1 балла).