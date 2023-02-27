Возраст — помеха: Названа группа самых уверенных в себе на собеседованиях россиян
Опрос: Россияне старше 45 лет увереннее чувствуют себя на собеседованиях
Старшее поколение чувствует себя заметно увереннее на собеседованиях, чем люди до 34 лет. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого приводит "Газета.ru".
В среднем россияне оценивали свою уверенность на интервью на 3,9 балла из пяти возможных. Высший балл себе поставили 29% респондентов, на четвёрку чувствуют себя 39% опрошенных, на тройку — каждый пятый (20%). О неуверенности и сильной неуверенности (два и один балл соответственно) на собеседованиях рассказали всего 8%.
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Чем старше соискатели, тем спокойнее они чувствуют себя при трудоустройстве: если опрошенные до 34 лет оценивают степень уверенности примерно на 3,5 балла, то респонденты старше 45 — на четыре. Также уверенность в себе увеличивается вместе с уровнем доходов: те, кто зарабатывает больше 80 тысяч рублей, чувствуют себя увереннее тех, кто зарабатывает меньше (4,1 балла).
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