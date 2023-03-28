Аналитик назвал самые перспективные сферы работы в ближайшие пять лет

Самыми перспективными для россиян в ближайшие пять лет станут специальности, которые связаны с нейросетями, технологиями Big Data и VR/AR, визуальным скриптингом, киберспортом и машинным обучением. Так считает директор по развитию направления игровой индустрии в Университете "Синергия" Михаил Пименов.

Средние зарплаты этих работников, отметил он, превышают 100 тысяч рублей. Уже стремительно растёт спрос на таких операторов нейросетей, экономящих компаниям время на создании контента.

"Нейросети наподобие GPTChat, Dall-E 2 или Midjourney способны обрабатывать информацию в режиме реального времени, широко применяются в дизайне, образовании, создании изображений, а также в написании и переводе текстов. То же самое касается специалистов по Big Data, чья задача заключается в анализе огромного массива данных", — рассказал порталу Ura.ru Пименов.

Он отметил, что такие профессионалы нужны и в областях маркетинга, финансов, медицины. В качестве примера успешного применения Big Data Пименов привёл анализ данных от сенсоров на автомобилях, что повышает уровень безопасности на дорогах. Он также указал на то, что специалисты по машинному обучению будут востребованы в сфере здравоохранения или банковского дела, а эксперты в скриптинге поучаствуют в создании игр.

"Государство активно поддерживает развитие киберспорта и фиджитал-спорта, объединившего в себе классический спорт, компьютерный спорт и VR/AR-технологии. В связи с этим ожидается резкий рост спроса на специалистов, которые с помощью визуального скриптинга и технологий виртуальной/дополненной реальности смогут участвовать в создании игр или виртуальных тренажёров-симуляторов", — считает эксперт.