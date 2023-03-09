Нейросеть предрекла успех России в борьбе с вызовами экономике

Чат-бот ChatGPT, запущенный компанией OpenAI, заявил, что экономика России справится со всеми проблемами и вызовами. Такой прогноз нейросеть дала, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости". По мнению чат-бота, у России накоплены большие запасы нефти, газа и прочих ископаемых. Благодаря этому страна сможет добиться стабильности в экономике, снизив до минимума влияние внешних факторов.

Нейросеть подчеркнула, что не может давать точные прогнозы, но заявила, что может обобщать информацию, имеющуюся в свободном доступе, а также оценивать прогнозы экспертов.

По данным ChatGPT, Россия, несмотря на экономические вызовы, рост цен, снижение стоимости энергоресурсов, а также санкции, смогла добиться роста экономики до того уровня, который был в стране перед пандемией коронавируса. При этом проблемы в стране всё ещё есть. По версии нейросети, инфляция, а также снижение цен на ресурсы могут негативно повлиять на экономическую ситуацию. ChatGPT также привёл точку зрения экспертов, которые ратуют за структурные реформы России, в том числе снижение госрасходов, поддержку частного сектора и улучшение бизнес-климата.

"Однако такие изменения могут занять много времени и потребуют серьёзных усилий со стороны правительства и бизнес-сообщества", — заявил РИА "Новости" ChatGPT.

По данным чат-бота, санкции — один из основных рисков для экономики страны. Однако, как подчеркнула нейросеть, мнения международных экспертов на этот счёт разнятся. Так, некоторые уверены, что санкции спровоцируют усиление России и нанесут ущерб экономике западных стран, другие же верят в то, что санкции помогут Западу надавить на Россию.