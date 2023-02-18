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18 февраля, 12:39

В Минюсте Украине попросили ChatGPT подготовить законопроект о легализации проституции

Министр юстиции Украины Денис Малюська обратился к современным технологиям с просьбой разработать закон о легализации проституции. По его словам, чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT подготовил необходимый документ, потратив на задачу всего лишь 30 секунд.

Сгенерированный нейросетью законопроект о легализации проституции на Украине. Обложка © Facebook (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Denis Malyuska

Сгенерированный нейросетью законопроект о легализации проституции на Украине. Обложка © Facebook (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Denis Malyuska

Сверхбыструю скорость работы современных технологий украинский политик прокомментировал в соцсетях. Он отметил, что Минюст Незалежной в скором времени могут ожидать перемены.

"Подозреваю, что Минюст ожидают сокращения уже с понедельника", — иронично подписал публикацию Малюська.

5 профессий, в которых нейросеть ChatGPT может заменить человека

5 профессий, в которых нейросеть ChatGPT может заменить человека

А ранее Лайф сообщал, что нейросеть ChatGPT завалила ЕГЭ по литературе. Педагоги остались крайне недовольны результатами экзаменационной работы, которую выполнил чат-бот. Единственным плюсом стало отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, но один из педагогов всё равно поставил ноль баллов.

Обложка ©

Freepik / user33769719

Наталья Исакова
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