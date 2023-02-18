В Минюсте Украине попросили ChatGPT подготовить законопроект о легализации проституции
Министр юстиции Украины Денис Малюська обратился к современным технологиям с просьбой разработать закон о легализации проституции. По его словам, чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT подготовил необходимый документ, потратив на задачу всего лишь 30 секунд.
Сгенерированный нейросетью законопроект о легализации проституции на Украине. Обложка © Facebook (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Denis Malyuska
Сверхбыструю скорость работы современных технологий украинский политик прокомментировал в соцсетях. Он отметил, что Минюст Незалежной в скором времени могут ожидать перемены.
"Подозреваю, что Минюст ожидают сокращения уже с понедельника", — иронично подписал публикацию Малюська.
А ранее Лайф сообщал, что нейросеть ChatGPT завалила ЕГЭ по литературе. Педагоги остались крайне недовольны результатами экзаменационной работы, которую выполнил чат-бот. Единственным плюсом стало отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, но один из педагогов всё равно поставил ноль баллов.
Freepik / user33769719