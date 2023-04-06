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6 апреля, 15:46

Психолог объяснила, как научиться доверять людям

Психолог Суздальцева: Принять решение о доверии человеку поможет жизненный опыт

Основываясь на жизненном опыте, человек может решать, кому стоит доверять, а кому — нет. Об этом в беседе с РИА ФАН заявила психолог Людмила Суздальцева.

"У каждого из нас есть свой опыт, именно его мы формируем, и именно он помогает нам выжить. Ведь глобальное доверие — это такой же нонсенс, как и глобальное недоверие. Если я в зрелом возрасте буду доверять абсолютно всем, то это будет сумасшествием. Поэтому проверяйте, спрашивайте, смотрите. Держите глаза и уши открытыми. Тогда вы будете видеть, кому можно доверять, а кому — нет", — отметила она.

По словам эксперта, этот вопрос неразрывно связан с первыми месяцами жизни ребёнка. Так, если мать откликалась на просьбы малыша и была эмпатичной, то человек растёт в уверенности, что на этот мир можно положиться.

"Только находясь в отношениях, устраивающих вас, которые глобально безопасны, вы сможете начать видеть, что мир не так плох, как иногда кажется. Поэтому психотерапия, книжки и упражнения не помогут. Обязательно нужен другой человек. Это правда, что в некоторых личных отношениях мы растём и наши раны залечиваются", — рассказала Суздальцева.

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Ранее психолог Миллер заявила, что воспитанные холодной матерью становятся любовно зависимыми в отношениях. Эксперт заметила, что в таком случае ребёнок учится манипулировать людьми, чтобы любым способом получить любовь.

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Никита Осипов
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