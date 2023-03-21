Желание утопить и принизить любой ценой: Психолог рассказала, что такое и чем опасен ресентимент

Ресентимент — озлобленная мстительность человека, который бессилен в отношении объекта своей неприязни. Этому чувству предшествует продолжительное пребывание в негативе, которое со временем перерастает в комплексное разочарование жизнью. В беседе с РИА ФАН психолог Александра Миллер назвала причины такого состояния.

Так, к ним относятся буллинг и низкая самооценка. Кроме того, с ресентиментом связаны неспособность отпустить ситуацию и отсутствие жизненных целей.

"Коллега по работе может критиковать и даже проявлять элементы буллинга с той лишь целью, чтобы отстоять свои лидерские позиции и, принизив другого, возвыситься самому, хотя бы в своих собственных глазах. Утопить и принизить значимость любой ценой — такая позиция становится целью, если есть кто-то, кто может затмить или в чём-то обойти", — отметила Миллер.

По её словам, некоторым легче осудить, если они уверены в своей никчёмности. Такие люди являются манипуляторами, а под лицемерной улыбкой скрывают чётко выверенные планы. Они будут пытаться выводить других из эмоционального равновесия. Такие люди не доверяют обществу, для них жизнь — это борьба. Избавиться от данного состояния поможет глубокая работа над собой, а также признание своих слабых сторон и комплексов. Кроме того, важно развивать эмоциональный интеллект, который поможет лояльнее относиться к окружающим.