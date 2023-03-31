Травма обеспечена: Какими вырастают дети безразличных матерей

Отношения ребёнка с матерью влияют на уверенность человека, его взаимодействие с противоположным полом и даже на восприятие жизни. Об этом в беседе с РИА ФАН заявила психолог Александра Миллер. По её словам, люди, которых воспитала холодная и безразличная мать, становятся любовно зависимыми в отношениях.

"Если человек жил с холодной матерью, впоследствии он, скорее всего, вырастет любовно зависимым или контрзависимым в отношениях. И в первом, и во втором случае такие люди не могут построить долгосрочные, крепкие отношения. В первом случае — слишком липнут к партнёру и душат его любовью, а во втором — очень хотят получить любовь, но убегают от малейшего намёка на близость", — отметила Миллер.

Она добавила, что безразличие матерей может быть связано с нежеланной беременностью, нарциссической структурой личности, отсутствием эмоционального интеллекта и эгоизмом. По словам психолога, такие матери транслируют ту модель поведения, которую получили сами. Так, женщины могут включить на полную катушку жестокость из страха вырастить из сына очень мягкого человека. По словам Миллер, находясь в холодной среде, ребёнок учится манипулировать людьми, чтобы любым способом получить любовь, даже через скандалы.

"Каждый из нас должен стать добрее друг к другу даже с посторонними людьми, тогда излечится всё общество. Любовь — это таблетка от всех болезней и невзгод, дозировку не стоит ограничивать", — подчеркнула специалист.