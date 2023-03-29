Изнанка материнства: 5 опасных признаков послеродовой депрессии

По словам медицинского психолога Анны Несветаевой, первые признаки послеродовой депрессии обычно появляются на третий-пятый день и первый симптом, который должен насторожить, — сниженный психоэмоциональный статус.

Как объяснила врач в эфире телеканала "Санкт-Петербург", настроение становится настолько плохим, что женщина может не вставать с кровати, потерять интерес к ребёнку. Более того, могут проявляться элементы агрессии.

"У неё (молодой мамы. — Прим. Лайфа) нарушается сон, появляются трудности с засыпанием и ранним пробуждением. Нарушается аппетит — понижение или повышение, [появляются] тревожность и плаксивость", — рассказала Несветаева.

Доктор предупредила, что это психологическое состояние отражается на ребёнке, потому что для него мама — это залог спокойствия и безопасности.

"С этого начинает формироваться здоровая привязанность, которая нужна каждому человеку для его нормального психологического развития", — подчеркнула психолог.

В целом послеродовая депрессия может нахлынуть в любой день в первые полгода. Лёгкий эпизод может длиться одну-две недели, а более тяжёлые формы — до месяца, уточнила Несветаева.