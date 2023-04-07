Работодатели обратят особое внимание на россиян старше 50 лет

В нынешнем году работодатели в России будут активно обращать внимание на соискателей старше 50 лет. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала директор центра карьеры корпорации "Синергия", HR-стратег Анна Рудакова.

По её словам, таких кандидатов больше на рынке, они более охотно, чем молодёжь, идут в рабочие профессии и склонны следовать правилам, что важно во многих отраслях, в частности в строительстве, финансах, юриспруденции. Как указала Рудакова, на всплеск внимания в адрес возрастных соискателей оказал влияние ряд факторов, в том числе отъезд мигрантов, пандемия.

Эксперт также отметила резкий приток кандидатов старше 50 лет на рынок труда в этом году, их доля увеличилась с 5 до 17%. Кроме того, молодёжь претендует на высокую заработную плату в размере 100–300 тысяч рублей, однако свыше 90% работодателей не могут этого предложить.

"Зато люди, которым по 50 лет, более лояльны к рынку. <...> Они уже не стремятся хватать звёзды с неба. Им главное — иметь работу и в целом ощущать некое спокойствие", — пояснила HR-стратег.

Также Рудакова добавила, что отечественные работодатели не готовы взять любого кандидата старшего возраста. Так, людей с позицией "ищу работу, чтобы от меня отстали" не наймут и в 30 лет.