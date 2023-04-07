Россияне оказались готовы пожертвовать новогодними каникулами ради майских

Россияне согласны продлить майские праздники, урезав новогодние каникулы. Об этом высказались 33% участников опроса, который был проведён среди подписчиков сайта KP.RU в соцсетях. В исследовании участвовало 10,1 тысячи человек.

Так, треть опрошенных заявили, что на Новый год могут отдохнуть всего два-три дня плюс день на Рождество, чтобы продлить майские праздники. Благодаря этому дачники смогут реализовать свои планы, а остальные россияне вдоволь отдохнут на природе, наслаждаясь хорошей погодой. А вот четверти опрошенных пришлась не по нраву такая идея. Они уверены, что из-за длинных майских праздников нарушится учебный процесс в школах и вузах, а в зимний период дети останутся одни на каникулах.

"Такой перенос "ударит" по учащимся, весь май вылетает из учебного процесса", — полагает одна из респонденток.

Другая участница опроса также заявила, что это плохая идея, ведь во время новогодних праздников, совпадающих со школьными каникулами, у детей и родителей появляется редкая возможность отдыхать вместе. И если нововведения вступят в силу, дети будут оставаться дома одни.

"Не нужно трогать длинные новогодние праздники! Под конец года люди очень устают: и на работе авралы, и погода не ахти. Самое время после Нового года восстановиться, выспаться, погулять на улице, встретиться с друзьями, сходить в театры, на выставки и т.д.", — полагает другая участница опроса.

В свою очередь, 23% россиян предложили оставить новогодние каникулы такими, какие они есть, но и майские продлить, чтобы все были довольны, ведь люди "много работают". Эту идею поддержали 7% опрошенных. При этом урезать при необходимости предлагают "другие выходные". 10% респондентов вовсе выступили за сокращение новогодних каникул без продления майских.