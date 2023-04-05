Депутаты предложили установить в РФ длинные майские праздники — с 1-го по 9-е число
"Новые люди" подготовили законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая
В России предлагают установить на постоянной основе длинные майские праздники — с 1-го по 9-е число, при этом новогоднюю праздничную неделю сократить на четыре дня. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от партии "Новые люди", они уже внесли соответствующий законопроект.
"Сегодня наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники стали наконец длинными праздниками. Толку от того, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало", — рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.
Вопрос продления майских праздников обсуждался и в прошлом году. Тогда вице-спикер Госдумы Владислав Даванков также предлагал продлить их с 1-го по 9-е число. Большинство россиян эту идею поддержали. А вот экономисты увидели больше минусов, чем плюсов. Кстати, длинные майские праздники президент РФ Владимир Путин вводил в 2021 году, но тогда это произошло по просьбе Роспотребнадзора из-за ситуации с коронавирусом.
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