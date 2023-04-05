Депутаты предложили установить в РФ длинные майские праздники — с 1-го по 9-е число

В России предлагают установить на постоянной основе длинные майские праздники — с 1-го по 9-е число, при этом новогоднюю праздничную неделю сократить на четыре дня. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от партии "Новые люди", они уже внесли соответствующий законопроект.

"Сегодня наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники стали наконец длинными праздниками. Толку от того, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало", — рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.