Россиянам устроили опрос: Стоит ли лишать доходов тех, кто поливает РФ грязью
Володин спросил у россиян, стоит ли лишать заработка критикующих РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подписчикам проголосовать, стоит ли запретить людям, которые поливают РФ грязью, получать доходы из российских источников. Опрос он опубликовал в телеграм-канале.
"Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счёт наших граждан. Считаете ли вы необходимым запретить им получать деньги за рекламу, авторские права и т. д. из российских источников?" — говорится в посте.
Вариантов ответа всего три: "да", "нет" и "всё равно". Спустя почти два часа после публикации в опросе приняли участие 187,5 тысячи пользователей, причём 95% из них выступили за ограничения критикующих политику России граждан.
Ранее стало известно, что почти две трети россиян (62%), покинувших РФ в 2022 году, хотят вернуться. Среди основных причин называются личные обстоятельства, улучшение карьерных возможностей и более благоприятный экономический прогноз в целом по стране. И если большинство простых россиян стремятся вернуться, то многие звёзды всё дальше отрываются от Родины, продолжая делать антироссийские заявления. Где теперь обитают уехавшие артисты, смотрите на "Карте звёздной миграции", которую составил и постоянно обновляет Лайф.
Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев