Россиянам устроили опрос: Стоит ли лишать доходов тех, кто поливает РФ грязью

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подписчикам проголосовать, стоит ли запретить людям, которые поливают РФ грязью, получать доходы из российских источников. Опрос он опубликовал в телеграм-канале.

"Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счёт наших граждан. Считаете ли вы необходимым запретить им получать деньги за рекламу, авторские права и т. д. из российских источников?" — говорится в посте.

Вариантов ответа всего три: "да", "нет" и "всё равно". Спустя почти два часа после публикации в опросе приняли участие 187,5 тысячи пользователей, причём 95% из них выступили за ограничения критикующих политику России граждан.