ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 14:29

Исследование: 62% россиян, покинувших страну в 2022 году, намерены вернуться

<p>Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/k_T9Zj3SE8k" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Фото © Unsplash

Почти две трети россиян (62%), покинувших страну в 2022 году, намерены вернуться в ближайшее время. Об этом во вторник сообщает kp.ru со ссылкой на исследование HeadHunter и консалтинговой компании "Яков и партнёры". Среди основных причин для обратной релокации называются личные обстоятельства, улучшение карьерных возможностей и более благоприятный экономический прогноз в целом по стране.

"С другой стороны на этот процесс влияет и то, что у уехавших кончаются деньги, они видят, что найти работу не так-то просто, а если найдешь, то зарплата не выше российской", — комментирует президент портала Superjob Алексей Захаров.

Он напомнил, что ряд государственных компаний, а также тех, у которых велика доля государственного участия, приняли внутренние положения, запрещающие работу на удалёнке из-за границы. Этот фактор дополнительно стимулирует возвращение российских специалистов на родину.

Илья Резник дал "грустный совет" сбежавшим из России артистам

Илья Резник дал "грустный совет" сбежавшим из России артистам

Ранее режиссёр Тигран Кеосаян призвал дать шанс на покаяние гражданам, покинувшим Россию после начала спецоперации. Он заявил, что людям свойственно ошибаться и тут же предложил один из способов "искупления".

Марина Калегина
  • Новости
  • Общество
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров