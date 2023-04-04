Исследование: 62% россиян, покинувших страну в 2022 году, намерены вернуться
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Почти две трети россиян (62%), покинувших страну в 2022 году, намерены вернуться в ближайшее время. Об этом во вторник сообщает kp.ru со ссылкой на исследование HeadHunter и консалтинговой компании "Яков и партнёры". Среди основных причин для обратной релокации называются личные обстоятельства, улучшение карьерных возможностей и более благоприятный экономический прогноз в целом по стране.
"С другой стороны на этот процесс влияет и то, что у уехавших кончаются деньги, они видят, что найти работу не так-то просто, а если найдешь, то зарплата не выше российской", — комментирует президент портала Superjob Алексей Захаров.
Он напомнил, что ряд государственных компаний, а также тех, у которых велика доля государственного участия, приняли внутренние положения, запрещающие работу на удалёнке из-за границы. Этот фактор дополнительно стимулирует возвращение российских специалистов на родину.
Ранее режиссёр Тигран Кеосаян призвал дать шанс на покаяние гражданам, покинувшим Россию после начала спецоперации. Он заявил, что людям свойственно ошибаться и тут же предложил один из способов "искупления".