Медведев предложил запретить иноагентам получать доходы из источников в России

Москве следует ввести законодательный запрет для иноагентов на получение доходов из источников в России. Такое заявление сделал заместитель председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам и пользователям "ВКонтакте".

"Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России", — сказал он.

По словам Медведева, бросать свою страну в сложный период является аморальным поступком. А если говорить о тех, кто сейчас не только живёт за пределами РФ, но также получает деньги из её источников и дискредитирует ВС России, то это ещё и недопустимо, отметил зампредседателя Совбеза. Вспоминая Бориса Акунина*, Медведев назвал его талантливым писателем, который "уехал и проклинает РФ и СВО, а значит, нашу армию и военнослужащих". При этом политик удивился одной вещи. По его словам, российские СМИ и компании продолжают ставить произведения по книжкам Акунина, хотя есть много других проектов.

"Полным-полно других произведений на ту же самую тему, различных исторических фантасмагорий. Появляется очередная версия этого "Азазеля". Четвёртый раз поставили. Спрашивается, зачем? Закажите подобную антиутопию кому-то. Значит, нет, нужно деньги давать ему", — подчеркнул Медведев, отметив, что так быть не должно.

Ранее Медведев заявил, что к проведению СВО оказались не готовы отдельные институты, бюрократия, технологическая сфера и военкоматы страны, которыми "не занимались долгое время". По его словам, в результате спецоперация решила проблему аморфности общества и структурировала его.