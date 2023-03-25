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25 марта, 07:29

Медведев: Проведение СВО решило проблему аморфности общества и структурировало его

Проведение специальной военной операции (СВО) вскрыло некоторые проблемы в бюрократической и технологической сферах, однако решило проблему аморфности общества. Об этом заявил замглавы Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ и пользователям "ВКонтакте".

По его словам, к проведению СВО оказались не готовы отдельные институты, бюрократия, технологическая сфера и военкоматы страны, которыми "не занимались долгое время". При этом общество в последнее время, по мнению Медведева, стало аморфным и благополучным из-за роста потребительского уровня жизни.

"Они готовы за свою страну встать, защищать её или нет? Вот это тоже была проблема. В настоящий момент, на мой взгляд, она решена. Произошла структуризация общества, общественных интересов, люди понимают, что они должны защищать свою Родину. Это очень важно", — подчеркнул Медведев.

Он также заметил, что сейчас крайне необходимо "привести в чувство" военкоматы, и отметил, что многое делается для их цифровизации.

"У нас в целом за последние годы государство стало гораздо сильнее, чем оно было. Именно поэтому мы не распадаемся, а способны развиваться, ещё и как следует заявлять о себе", — подытожил Медведев.

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Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Артур Белкин
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