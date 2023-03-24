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24 марта, 10:28

Медведев: Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине через переговоры

<p>Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина</p>

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Россия не препятствует разрешению конфликта на Украине путём переговоров, но Вашингтон запретил Киеву соглашаться на такой вариант. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ и пользователям соцсети "ВКонтакте".

"Насчёт того, нужно ли нам что-то форсировать, — ну нет, конечно", подчеркнул он в ответ на вопрос, стоит ли России перейти от прокси-войны с НАТО к прямому столкновению.

Медведев отметил, что Москва заинтересована в том, "чтобы всё это разрешилось мирным образом через переговоры". Однако на Украине, во всяком случае публично, отвечают, что они в этом не заинтересованы. Такой ответ, по мнению зампреда Совбеза, связан с тем, что им не разрешают это делать за океаном. Политик добавил, что заокеанские "партнёры" Киева вынашивают лишь одну навязчивую идею — нанести максимальный урон России.

В Кремле оценили ноу-хау Медведева со сталинскими телеграммами

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Также Медведев сообщил, что власти Украины готовятся к наступательным операциям, но России это известно. Поэтому Генеральный штаб РФ готовит в ответ свои решения.

Татьяна Миссуми
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