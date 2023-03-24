Медведев: Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине через переговоры

Россия не препятствует разрешению конфликта на Украине путём переговоров, но Вашингтон запретил Киеву соглашаться на такой вариант. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ и пользователям соцсети "ВКонтакте".

"Насчёт того, нужно ли нам что-то форсировать, — ну нет, конечно", — подчеркнул он в ответ на вопрос, стоит ли России перейти от прокси-войны с НАТО к прямому столкновению.

Медведев отметил, что Москва заинтересована в том, "чтобы всё это разрешилось мирным образом через переговоры". Однако на Украине, во всяком случае публично, отвечают, что они в этом не заинтересованы. Такой ответ, по мнению зампреда Совбеза, связан с тем, что им не разрешают это делать за океаном. Политик добавил, что заокеанские "партнёры" Киева вынашивают лишь одну навязчивую идею — нанести максимальный урон России.